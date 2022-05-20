Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 19 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Российские пропагандисты сообщили, что "в последнее время рубль демонстрирует ощутимый рост". СМИ объясняют это тем, что "курс рубля стал абсолютно рыночным". Однако и российские, и зарубежные финансовые эксперты сообщают, что "укрепление рубля происходит искусственно".



Дезинформация: Постоянный представитель РФ при ООН В.Небензя заявил: "У России есть подозрения, что экспортированное украинское зерно идет не нуждающимся странам, а в запасы ЕС". В то же время, в МИД РФ сообщили, что "Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева".

Манипуляция: Заместитель главы правительства РФ А.Новак заявил, что "с похолоданием "северный поток-2" станет спасительной нитью для Европы. Трубы же "есть не просят", они лежат на дне Балтийского моря и обязательно дождутся времени принятия российского газового ультиматума".

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