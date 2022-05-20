Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 19 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 19 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российские пропагандисты сообщили, что "в последнее время рубль демонстрирует ощутимый рост". СМИ объясняют это тем, что "курс рубля стал абсолютно рыночным". Однако и российские, и зарубежные финансовые эксперты сообщают, что "укрепление рубля происходит искусственно".
Дезинформация: Постоянный представитель РФ при ООН В.Небензя заявил: "У России есть подозрения, что экспортированное украинское зерно идет не нуждающимся странам, а в запасы ЕС". В то же время, в МИД РФ сообщили, что "Россия не препятствует экспорту зерна Украины, логистические проблемы возникли по вине Киева".
Манипуляция: Заместитель главы правительства РФ А.Новак заявил, что "с похолоданием "северный поток-2" станет спасительной нитью для Европы. Трубы же "есть не просят", они лежат на дне Балтийского моря и обязательно дождутся времени принятия российского газового ультиматума".
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