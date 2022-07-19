Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 19 июля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Депутат российской госдумы Л. Слуцкий, одновременно являющийся членом переговорной группы от РФ, заявил: "пока официальный Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров, но если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жесткими".



Дезинформация: В минобороны России заявили, что "Украина принудительно мобилизует жителей целого ряда населенных пунктов Донбасса, в частности Артемовска, Соледара и близлежащих городов, чтобы восполнить значительные потери в живой силе".

Манипуляция: Один из "руководителей" временно оккупированных территорий Херсонщины заявил: "точечный удар, нанесенный по шлюзу Каховской ГЭС, указывает на то, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно не надеется вернуть назад".

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