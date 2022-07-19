Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 19 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 19 июля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Депутат российской госдумы Л. Слуцкий, одновременно являющийся членом переговорной группы от РФ, заявил: "пока официальный Киев не показывает готовности к возобновлению переговоров, но если нам суждено снова войти в переговорный процесс, тогда условия с нашей стороны будут качественно более жесткими".
Дезинформация: В минобороны России заявили, что "Украина принудительно мобилизует жителей целого ряда населенных пунктов Донбасса, в частности Артемовска, Соледара и близлежащих городов, чтобы восполнить значительные потери в живой силе".
Манипуляция: Один из "руководителей" временно оккупированных территорий Херсонщины заявил: "точечный удар, нанесенный по шлюзу Каховской ГЭС, указывает на то, что руководство Украины стремится уничтожить всю ту инфраструктуру, которую оно не надеется вернуть назад".
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