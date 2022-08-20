Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 19 августа россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Министр обороны России С. Шойгу заявил: "Многие жители Украины не одобрили политику киевской власти по реабилитации нацизма, в том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских стремлениях, тогда против них развернулась жестокая карательная операция".



Манипуляция: В минобороны РФ заявили, что "против ВС России в Запорожской области был применен ботулотоксин типа "В", российские военные доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления… Режим Зеленского санкционировал теракты с применением химических ядовитых веществ против российских военных".

Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" Запорожской области В. Рогов заявил: "Провокации на Запорожской АЭС, которую готовили ВСУ 19 августа в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутерришем, удалось предотвратить, поскольку эти планы были обнародованы".

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