Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 19 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 19 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Министр обороны России С. Шойгу заявил: "Многие жители Украины не одобрили политику киевской власти по реабилитации нацизма, в том числе и жители Донбасса, которые не стали потакать правящему режиму в его нацистских стремлениях, тогда против них развернулась жестокая карательная операция".
Манипуляция: В минобороны РФ заявили, что "против ВС России в Запорожской области был применен ботулотоксин типа "В", российские военные доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления… Режим Зеленского санкционировал теракты с применением химических ядовитых веществ против российских военных".
Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" Запорожской области В. Рогов заявил: "Провокации на Запорожской АЭС, которую готовили ВСУ 19 августа в период посещения Украины Генсеком ООН Антониу Гутерришем, удалось предотвратить, поскольку эти планы были обнародованы".
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