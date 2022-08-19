Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 19 августа россияне запустили три больших обмана.



Фейк: В минобороны РФ заявили, что "для прекращения паники под давлением российских войск в Харьковской области националисты подразделения "Кракен" показательно расстреляли 100 солдат украинской 58-й мотопехотной бригады, которые покинули свои позиции у н.п. Уды".



Дезинформация: Секретарь Совбеза РФ М. Патрушев заявил: "в Украине вблизи границ РФ разрабатывали компоненты биологического оружия с участием США... Имеющиеся конкретные примеры позволяют констатировать, что США не собираются обеспечивать открытость в вопросе функционирования их биолабораторий на территории других стран, в том числе на постсоветском пространстве ".

Манипуляция: В российском МИДе сообщили: "США и НАТО обостряют ситуацию, говорят о возможности нападения на российские территории из Украины, ситуация крайне острая - мы не хотели бы, чтобы США стали стороной конфликта, но они пока предупреждений не слышат".

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