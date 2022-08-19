Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 19 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 19 августа россияне запустили три больших обмана.
Фейк: В минобороны РФ заявили, что "для прекращения паники под давлением российских войск в Харьковской области националисты подразделения "Кракен" показательно расстреляли 100 солдат украинской 58-й мотопехотной бригады, которые покинули свои позиции у н.п. Уды".
Дезинформация: Секретарь Совбеза РФ М. Патрушев заявил: "в Украине вблизи границ РФ разрабатывали компоненты биологического оружия с участием США... Имеющиеся конкретные примеры позволяют констатировать, что США не собираются обеспечивать открытость в вопросе функционирования их биолабораторий на территории других стран, в том числе на постсоветском пространстве ".
Манипуляция: В российском МИДе сообщили: "США и НАТО обостряют ситуацию, говорят о возможности нападения на российские территории из Украины, ситуация крайне острая - мы не хотели бы, чтобы США стали стороной конфликта, но они пока предупреждений не слышат".
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