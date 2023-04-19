Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 апреля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "На Западе говорят, что Китай имеет противоречия с РФ. Есть небольшие региональные споры и какое-то недоразумение в Средней Азии. Но если на чашу весов положить китайские и российские цели на этот век, то эти споры окажутся мелкими на фоне великой цели, которую мы достигнем благодаря сотрудничеству", – заявил российский китаевед М. Вавилов в эфире одного из пропагандистских СМИ.

Российские СМИ сообщили, что "у бойцов ВСУ нашли "супербактерии", устойчивые к антибиотикам … Инфекции, найденные в костях и мягких тканях, оказались очень сложными для лечения из-за "супербактерий", которые не воспринимают популярные антибиотики".

Манипуляция: Комментируя возможные поставки вооружения Южной Кореей заместитель руководителя совбеза РФ Д. Медведев заявил: "Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР".