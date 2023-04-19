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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 апреля

19 апреля, 2023 среда
21:41
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 19 апреля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 19 апреля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "На Западе говорят, что Китай имеет противоречия с РФ. Есть небольшие региональные споры и какое-то недоразумение в Средней Азии. Но если на чашу весов положить китайские и российские цели на этот век, то эти споры окажутся мелкими на фоне великой цели, которую мы достигнем благодаря сотрудничеству", – заявил российский китаевед М. Вавилов в эфире одного из пропагандистских СМИ.

Российские СМИ сообщили, что "у бойцов ВСУ нашли "супербактерии", устойчивые к антибиотикам Инфекции, найденные в костях и мягких тканях, оказались очень сложными для лечения из-за "супербактерий", которые не воспринимают популярные антибиотики".

Манипуляция: Комментируя возможные поставки вооружения Южной Кореей заместитель руководителя совбеза РФ Д. Медведев заявил: "Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новые образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР".

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