Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 19 апреля россияне запустили три больших обмана.



Фейк: Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев заявил, что "данные российской разведки позволяют говорить о тысячах наемников, стекшихся в Украину со всего мира". Также он отметил, что это "преимущественно профессиональные убийцы со сломанной психикой".



Манипуляция: Несмотря на то, что пропагандисты отрицали факт пребывания гражданских лиц на заводе "Азовсталь", минобороны РФ потребовало от Киева освободить из комбината всех гражданских и добавил, что насильственное содержание гражданского населения как живого щита – это терроризм.



Дезинформация: После трехнедельной медийной паузы министр обороны РФ С. Шойгу заявил, что "США намерены воевать (прим. – с Россией) "до последнего украинца" и делают все, чтобы затянуть спецоперацию" на территории Украины.





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