Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 19 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 19 апреля россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев заявил, что "данные российской разведки позволяют говорить о тысячах наемников, стекшихся в Украину со всего мира". Также он отметил, что это "преимущественно профессиональные убийцы со сломанной психикой".
Манипуляция: Несмотря на то, что пропагандисты отрицали факт пребывания гражданских лиц на заводе "Азовсталь", минобороны РФ потребовало от Киева освободить из комбината всех гражданских и добавил, что насильственное содержание гражданского населения как живого щита – это терроризм.
Дезинформация: После трехнедельной медийной паузы министр обороны РФ С. Шойгу заявил, что "США намерены воевать (прим. – с Россией) "до последнего украинца" и делают все, чтобы затянуть спецоперацию" на территории Украины.
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