Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 января россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российские СМИ распространили видео, на котором горит военная техника, и сообщили, что это "первое видео, подтверждающее уничтожение HIMARS".

Однако эта информация не соответствует действительности, поскольку на видео идентифицирован бронированный грузовик Oshkosh FMTV M1083.

Дезинформация: Российский президент В. Путин заявил, что "российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько остальные производители в мире, и это вселяет уверенность в победу РФ в Украине… Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности растут".

Манипуляция: Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев назвал признание Украиной "новых территорий России" условием новых переговоров: "Киев должен либо признать, либо "молча принять" результаты самоопределения народа бывших территорий Украины", которые сегодня воплощены во внутреннем праве РФ - в ее Конституции".

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