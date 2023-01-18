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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 января

18 января, 2023 среда
22:43
война с Россией Владимир Путин

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 18 января

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 января россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российские СМИ распространили видео, на котором горит военная техника, и сообщили, что это "первое видео, подтверждающее уничтожение HIMARS".

Однако эта информация не соответствует действительности, поскольку на видео идентифицирован бронированный грузовик Oshkosh FMTV M1083.

Дезинформация: Российский президент В. Путин заявил, что "российская оборонная промышленность ежегодно выпускает ракет ПВО столько же, сколько остальные производители в мире, и это вселяет уверенность в победу РФ в Украине… Сейчас количество боевой техники увеличивается, и потребности растут".

Манипуляция: Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев назвал признание Украиной "новых территорий России" условием новых переговоров: "Киев должен либо признать, либо "молча принять" результаты самоопределения народа бывших территорий Украины", которые сегодня воплощены во внутреннем праве РФ - в ее Конституции".

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