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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 октября

19 октября, 2023 четверг
00:09
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 18 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Председатель комитета охраны в российской госдуме Б. Башанкаев заявил: "удар по палестинской больнице напоминает атаки ВСУ по госпиталю Донбасса".

Манипуляция: "Решение Белого дома по передачи украинцам дальнобойных ракет – грубая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер", - сказал посол РФ в США А. Антонов.

Дезинформация: Комментируя действия ВСУ на левом берегу Херсонской области, В. Путин заявил: "результатов нет, а потери есть".

  • 9 октября россияне развернули новую дезинформационную кампанию на фоне войны в Израиле. Вражеские тг-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитировать Украину.
Украина
Россия
Владимир Путин
Война с Россией
фейк
пропаганда
руские фейки
ЦПД - Центр противодействия дезинформации
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