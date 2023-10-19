Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 октября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Председатель комитета охраны в российской госдуме Б. Башанкаев заявил: "удар по палестинской больнице напоминает атаки ВСУ по госпиталю Донбасса".

Манипуляция: "Решение Белого дома по передачи украинцам дальнобойных ракет – грубая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер", - сказал посол РФ в США А. Антонов.

Дезинформация: Комментируя действия ВСУ на левом берегу Херсонской области, В. Путин заявил: "результатов нет, а потери есть".