Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 18 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 октября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Председатель комитета охраны в российской госдуме Б. Башанкаев заявил: "удар по палестинской больнице напоминает атаки ВСУ по госпиталю Донбасса".
Манипуляция: "Решение Белого дома по передачи украинцам дальнобойных ракет – грубая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер", - сказал посол РФ в США А. Антонов.
Дезинформация: Комментируя действия ВСУ на левом берегу Херсонской области, В. Путин заявил: "результатов нет, а потери есть".
- 9 октября россияне развернули новую дезинформационную кампанию на фоне войны в Израиле. Вражеские тг-каналы распространяют ложную информацию с целью дискредитировать Украину.
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