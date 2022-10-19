Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 18 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Заместитель постпреда России при ОБСЕ М. Буякевич сообщил, что МВД Украины обнародовало заявление "о мерах по поиску "врагов Украины", в котором сообщалось, что на Харьковщине задерживаются "потенциальные коллаборанты". Это указывает на организованное истребление населения из нелояльных" в киевский режим".



Манипуляция: Посол России в Венгрии Е. Станиславов заявил: "посол США Д.Прессмано выразил обеспокоенность по поводу того, что "если Украина перестанет воевать, то Украине придет конец". Могу успокоить господина посла: в этом случае конец придет не Украине, а американскому проекта под таким названием".

Дезинформация: В МИД России заявили, что "РФ выступила с предложением провести тайное голосование за резолюцию по Украине в условиях, когда государства-члены ООН испытали колоссальное давление. Такой способ голосования позволил бы делегациям высказать свою истинную позицию".

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