Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 18 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 18 октября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Заместитель постпреда России при ОБСЕ М. Буякевич сообщил, что МВД Украины обнародовало заявление "о мерах по поиску "врагов Украины", в котором сообщалось, что на Харьковщине задерживаются "потенциальные коллаборанты". Это указывает на организованное истребление населения из нелояльных" в киевский режим".
Манипуляция: Посол России в Венгрии Е. Станиславов заявил: "посол США Д.Прессмано выразил обеспокоенность по поводу того, что "если Украина перестанет воевать, то Украине придет конец". Могу успокоить господина посла: в этом случае конец придет не Украине, а американскому проекта под таким названием".
Дезинформация: В МИД России заявили, что "РФ выступила с предложением провести тайное голосование за резолюцию по Украине в условиях, когда государства-члены ООН испытали колоссальное давление. Такой способ голосования позволил бы делегациям высказать свою истинную позицию".
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