Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 18 мая
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 мая россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: В МИД России сообщили: "РФ напоминает США, Британии и ЕС о необходимости реального снятия односторонних санкций с российских удобрений и продовольствия… Даже безвозмездная передача российских удобрений беднейшим странам продолжает сталкиваться с блокированием из-за санкций".
Дезинформация: Глава госдумы РФ В. Володин заявил, что "пока Вашингтон не примет решение, никакой Зеленский и Украина за стол переговоров не сядут".
"Там (в Украине, – ред.) нет легитимных органов власти. Они давно не представляют народ, захватили власть по итогам госпереворота. Там заправляет Вашингтон и он будет определять, сколько будет длиться война, сколько погибнет украинцев. Для них жители Украины – это расходный материал ", – говорится в заявлении.
Манипуляция: "США в ближайшем будущем явно не готовы ни к каким конструктивным действиям по урегулированию ситуации в Украине", - заявила глава МИД РФ Лавров.
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