Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 мая россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: В МИД России сообщили: "РФ напоминает США, Британии и ЕС о необходимости реального снятия односторонних санкций с российских удобрений и продовольствия… Даже безвозмездная передача российских удобрений беднейшим странам продолжает сталкиваться с блокированием из-за санкций".

Дезинформация: Глава госдумы РФ В. Володин заявил, что "пока Вашингтон не примет решение, никакой Зеленский и Украина за стол переговоров не сядут".

"Там (в Украине, – ред.) нет легитимных органов власти. Они давно не представляют народ, захватили власть по итогам госпереворота. Там заправляет Вашингтон и он будет определять, сколько будет длиться война, сколько погибнет украинцев. Для них жители Украины – это расходный материал ", – говорится в заявлении.

Манипуляция: "США в ближайшем будущем явно не готовы ни к каким конструктивным действиям по урегулированию ситуации в Украине", - заявила глава МИД РФ Лавров.