Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 18 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Пропагандисты РФ, ссылаясь на заявление российского вице-премьера М.Хунсуллина, сообщили, что "Запорожская АЭС будет работать в Россию, но за оплату готова поставлять электроэнергию Украине", однако такое заявление не отвечает действительности, поскольку Запорожская АЭС не интегрирована с энергосетями России.



Дезинформация: Несмотря на многочисленные зафиксированные факты похищения и вывоза оккупантами за пределы Украины продовольствия и культурных ценностей, Захарова заявила: "РФ фиксирует попытки Запада вывезти из Украины все, что составляет хоть какую-то ценность".

Фейк: Заместитель секретаря Совбеза РФ Р.Нургалиев заявил, что "Киев продолжает репрессии ко всем несогласным с его режимом на подконтрольных территориях, а людей просто убивают".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb