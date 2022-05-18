Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 18 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 18 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Пропагандисты РФ, ссылаясь на заявление российского вице-премьера М.Хунсуллина, сообщили, что "Запорожская АЭС будет работать в Россию, но за оплату готова поставлять электроэнергию Украине", однако такое заявление не отвечает действительности, поскольку Запорожская АЭС не интегрирована с энергосетями России.
Дезинформация: Несмотря на многочисленные зафиксированные факты похищения и вывоза оккупантами за пределы Украины продовольствия и культурных ценностей, Захарова заявила: "РФ фиксирует попытки Запада вывезти из Украины все, что составляет хоть какую-то ценность".
Фейк: Заместитель секретаря Совбеза РФ Р.Нургалиев заявил, что "Киев продолжает репрессии ко всем несогласным с его режимом на подконтрольных территориях, а людей просто убивают".
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