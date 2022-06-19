Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 18 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Несмотря на слова премьер-министра Великобритании Б.Джонсона, заявившего: "когда наступит усталость от украинского вопроса, очень важно показать, что мы с ними надолго... Украина может победить и победит", СМИ РФ своеобразно "процитировали" слова политика, сообщив: "в мире появляется усталость от темы Украины".



Манипуляция: Вице-премьер РФ Ю.Борисов заявил: "передача Украине советской и российской военной техники является нарушением международных обязательств... [поскольку] поставка оружия предполагает запрет на его передачу, поэтому Россия будет уничтожать технику еще до попадания на поле боя".

Дезинформация: Посол РФ в США А.Антонов сообщил: "украинский кризис стал следствием упадка американоцентрической модели мирового порядка и крахом попыток США навязать лидерство всем государствам. На сегодняшний день негативные последствия этого распространяются по всему миру".

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