Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 18 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 18 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Несмотря на слова премьер-министра Великобритании Б.Джонсона, заявившего: "когда наступит усталость от украинского вопроса, очень важно показать, что мы с ними надолго... Украина может победить и победит", СМИ РФ своеобразно "процитировали" слова политика, сообщив: "в мире появляется усталость от темы Украины".
Манипуляция: Вице-премьер РФ Ю.Борисов заявил: "передача Украине советской и российской военной техники является нарушением международных обязательств... [поскольку] поставка оружия предполагает запрет на его передачу, поэтому Россия будет уничтожать технику еще до попадания на поле боя".
Дезинформация: Посол РФ в США А.Антонов сообщил: "украинский кризис стал следствием упадка американоцентрической модели мирового порядка и крахом попыток США навязать лидерство всем государствам. На сегодняшний день негативные последствия этого распространяются по всему миру".
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