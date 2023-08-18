Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 18 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 августа россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российский TG-канал "Первый Харьковский" пишет, что "в Украине планируется масштабная волна мобилизации: в ВСУ намерены призвать 150 тыс. боевиков".
Дезинформация: "Украинские войска регулярно бьют по Донецку кассетными боеприпасами, все эти факты зафиксированы", - заявил помощник главаря "ДНР" Я. Гагин.
Манипуляция: Самопровозглашенный президент Беларуси А. Лукашенко заявил, что "Украина потеряет все свои территории, если продолжит вести войну против России".
- Российские пропагандисты обнародовали новый фейк, среди военных львовской терробороны якобы распространяется эпидемия лептоспироза.
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