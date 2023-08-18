Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российский TG-канал "Первый Харьковский" пишет, что "в Украине планируется масштабная волна мобилизации: в ВСУ намерены призвать 150 тыс. боевиков".

Дезинформация: "Украинские войска регулярно бьют по Донецку кассетными боеприпасами, все эти факты зафиксированы", - заявил помощник главаря "ДНР" Я. Гагин.

Манипуляция: Самопровозглашенный президент Беларуси А. Лукашенко заявил, что "Украина потеряет все свои территории, если продолжит вести войну против России".