Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 18 августа россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "конечной целью провокации [на Запорожской АЭС] является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение РФ в ядерном терроризме".



Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "в Торецке Донецкой области в помещениях музыкального училища и дворца культуры подразделения ВСУ разместили опорные пункты и склады боеприпасов, на прилегающей территории оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом они используют мирных жителей как "живой щит".

Дезинформация: В российском МИД сообщили: "преступному попустительству Запада по ударам Киева по Запорожской АЭС нет разумного объяснения, Москва фиксирует лихорадочные попытки Киева сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, обвинив в этом РФ".

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