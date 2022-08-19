Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 18 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 18 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "конечной целью провокации [на Запорожской АЭС] является создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил и иностранных наблюдателей на территорию ЗАЭС, а также обвинение РФ в ядерном терроризме".
Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "в Торецке Донецкой области в помещениях музыкального училища и дворца культуры подразделения ВСУ разместили опорные пункты и склады боеприпасов, на прилегающей территории оборудовали позиции артиллерии и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты, при этом они используют мирных жителей как "живой щит".
Дезинформация: В российском МИД сообщили: "преступному попустительству Запада по ударам Киева по Запорожской АЭС нет разумного объяснения, Москва фиксирует лихорадочные попытки Киева сорвать визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, обвинив в этом РФ".
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