Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 18 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 18 апреля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 апреля россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: "Киевский режим планирует погубить еще несколько десятков, возможно, сотен тысяч, формально — собственных сограждан, а реально — просто своих славянских холопов в запланированном контрнаступлении. Но есть надежда, что это будет последнее наступление ВСУ", – заявил депутат госдумы РФ О. Бородай.
Дезинформация: Проректор дипакадемии МИД РФ А. Карпович заявил: "Оказавшись перед провалом своей авантюры в Украине, Запад явно начинает искать обходные пути, позволяющие найти выход из тупиковой геополитической ситуации. Основное направление этих поисков - перезагрузка отношений с Китаем".
Манипуляция: Комментируя заявление президента Бразилии Л. Силвы о необходимости создания группы «нейтральных» стран для мирных переговоров между Россией и Украиной, пресс-секретарь президента РФ Д. Песков подчеркнул: "Любые идеи, учитывающие интересы РФ, заслуживают внимания, к ним следует прислушаться и РФ готова это делать".
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