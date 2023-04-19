Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 18 апреля россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: "Киевский режим планирует погубить еще несколько десятков, возможно, сотен тысяч, формально — собственных сограждан, а реально — просто своих славянских холопов в запланированном контрнаступлении. Но есть надежда, что это будет последнее наступление ВСУ", – заявил депутат госдумы РФ О. Бородай.

Дезинформация: Проректор дипакадемии МИД РФ А. Карпович заявил: "Оказавшись перед провалом своей авантюры в Украине, Запад явно начинает искать обходные пути, позволяющие найти выход из тупиковой геополитической ситуации. Основное направление этих поисков - перезагрузка отношений с Китаем".

Манипуляция: Комментируя заявление президента Бразилии Л. Силвы о необходимости создания группы «нейтральных» стран для мирных переговоров между Россией и Украиной, пресс-секретарь президента РФ Д. Песков подчеркнул: "Любые идеи, учитывающие интересы РФ, заслуживают внимания, к ним следует прислушаться и РФ готова это делать".