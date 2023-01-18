Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 января россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российские СМИ сообщили, что "в Милане установили инсталляцию в виде носа человека, к которому ведет дорожка из белого порошка, якобы посвященная В.Зеленскому".

Такая инсталляция действительно существует, но она посвящена борьбе с наркоторговлей и к президенту Украины не имеет никакого отношения.

Дезинформация: Постпред РФ при ОБСЕ А. Лукашевич заявил: "Вынуждены предостеречь от намерений покорить работу ОБСЕ [лишь] ситуации в Украине <...> В условиях систематической лжи Запада РФ продолжит активную защиту от гибридной агрессии, осуществляемой несколькими странами-членами НАТО … об основах государственности и суверенитета России".

Манипуляция: Посол РФ в ФРГ С. Нечаев заявил: "Официальная доктрина Германии – это предоставление киевскому режиму максимальной помощи. Снабжение немецкого оружия, из которого убивают российских военнослужащих и гражданское население Донбасса, пробуждают очевидные исторические параллели".

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