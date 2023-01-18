Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 января
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 17 января
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 января россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российские СМИ сообщили, что "в Милане установили инсталляцию в виде носа человека, к которому ведет дорожка из белого порошка, якобы посвященная В.Зеленскому".
Такая инсталляция действительно существует, но она посвящена борьбе с наркоторговлей и к президенту Украины не имеет никакого отношения.
Дезинформация: Постпред РФ при ОБСЕ А. Лукашевич заявил: "Вынуждены предостеречь от намерений покорить работу ОБСЕ [лишь] ситуации в Украине <...> В условиях систематической лжи Запада РФ продолжит активную защиту от гибридной агрессии, осуществляемой несколькими странами-членами НАТО … об основах государственности и суверенитета России".
Манипуляция: Посол РФ в ФРГ С. Нечаев заявил: "Официальная доктрина Германии – это предоставление киевскому режиму максимальной помощи. Снабжение немецкого оружия, из которого убивают российских военнослужащих и гражданское население Донбасса, пробуждают очевидные исторические параллели".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.93
Покупка 39.93Продажа 40.62
-
EUR
Покупка 42.13Продажа 43.12
- Актуальное
- Важное