Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 17 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 17 сентября россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Минобороны РФ сообщило, что "киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. В течение суток зафиксированы артобстрелы объектов, расположенных в непосредственной близости от атомной станции".
Дезинформация: Президент Беларуси А. Лукашенко заявил: "США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории РФ. Цель – ослабление России и уничтожение Беларуси. С момента завершения холодной войны человечество впервые стоит на пороге ядерного конфликта".
Манипуляция: Российские СМИ продолжают сообщать: "Киев публично раскапывает захоронения своих солдат в Изюме, ожидая приезда мониторинговой миссии по правам человека… Легко было догадаться, что возвращение Харьковщины под свой флаг Украина использует для пропаганды. Сегодня в Изюме наблюдается "спектакль" напоминает мартовские ритуальные "расследования" и фотосессии под Киевом".
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