Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 17 сентября россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Минобороны РФ сообщило, что "киевский режим возобновил провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской АЭС. В течение суток зафиксированы артобстрелы объектов, расположенных в непосредственной близости от атомной станции".

Дезинформация: Президент Беларуси А. Лукашенко заявил: "США толкают Европу в военное противостояние с Россией на территории РФ. Цель – ослабление России и уничтожение Беларуси. С момента завершения холодной войны человечество впервые стоит на пороге ядерного конфликта".

Манипуляция: Российские СМИ продолжают сообщать: "Киев публично раскапывает захоронения своих солдат в Изюме, ожидая приезда мониторинговой миссии по правам человека… Легко было догадаться, что возвращение Харьковщины под свой флаг Украина использует для пропаганды. Сегодня в Изюме наблюдается "спектакль" напоминает мартовские ритуальные "расследования" и фотосессии под Киевом".

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