Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 ноября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация. Запорожский коллаборант В. Рогов заявил, что "ВСУ наносят целенаправленные удары по сельскохозяйственным объектам Запорожской области в течение 5 месяцев, пытаясь вызвать голод в регионе и заставить население переехать".

Манипуляция. В МИД РФ заявили, что "любые попытки использовать гуманитарный коридор в Черном море в провокационных военных целях будут решительно блокироваться, а "зерновое соглашение" автоматически продлевается на 120 дней, если не поступает возражений, которых не было".

Фейк. Российские СМИ сообщили: "Киев продолжает свои карательные меры против жителей Херсона. Как сообщают экстренные службы, украинские силовики в настоящее время уже казнили 39 пророссийских жителей города, а также вывезли 74 человека в неизвестном направлении", но такая информация не соответствует действительности.

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