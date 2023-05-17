Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 мая россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что "РФ распространила в Совбезе ООН письмо о причастности Киева к терактам против россиян. В письме отмечается, что слова Буданова (начальник ГУР МО Украины – ред.) о планах убивать россиян подстрекают к насилию по национальному признаку и, как минимум, нарушают конвенцию об устранении всех форм расовой дискриминации".

Дезинформация: "Роль Запада в конфликте становится все более очевидной. Украина для него лишь инструмент, а украинцы – пешки, которыми он готов бесконечно жертвовать в борьбе с РФ", – сказала представитель российского МИД М. Захарова.

Манипуляция: "Кризис в Украине может закончиться тем, что США бросят руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным... США бросили афганское руководство, на которое они возлагались во время двадцатилетней оккупации этой страны... Надеюсь, современные политики обращают внимание на историю и на то, как складываются отношения с гегемоном", - заявила глава МИД РФ Лавров.