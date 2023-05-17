Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 мая

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 мая

17 мая, 2023 среда
23:38
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 17 мая

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 мая россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что "РФ распространила в Совбезе ООН письмо о причастности Киева к терактам против россиян. В письме отмечается, что слова Буданова (начальник ГУР МО Украины – ред.) о планах убивать россиян подстрекают к насилию по национальному признаку и, как минимум, нарушают конвенцию об устранении всех форм расовой дискриминации".

Дезинформация: "Роль Запада в конфликте становится все более очевидной. Украина для него лишь инструмент, а украинцы – пешки, которыми он готов бесконечно жертвовать в борьбе с РФ", – сказала представитель российского МИД М. Захарова.

Манипуляция: "Кризис в Украине может закончиться тем, что США бросят руководство Киева, когда оно перестанет быть нужным... США бросили афганское руководство, на которое они возлагались во время двадцатилетней оккупации этой страны... Надеюсь, современные политики обращают внимание на историю и на то, как складываются отношения с гегемоном", - заявила глава МИД РФ Лавров.

Украина
Россия
ООН
Война с Россией
Мария Захарова
фейк
США
пропаганда
руские фейки
Читайте также:
17 мая, 2023 среда
Лавров рассказал о сигналах, которые РФ получает от Запада по дипломатическому урегулированию в Украине
Сергей Лавров
17 мая, 2023 среда
В МИД РФ пригрозили эскалацией из-за поставок Украине самолетов и дальнобойных ракет
Николай Княжицкий
Автор
17 мая, 2023 среда
Катрин Денев при открытии Каннского кинофестиваля читает Лесю Украинку и зал плачет… В Украине тихо отменяют Шевченковскую премию
Киев
+18°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.19
    Покупка 37.19
    Продажа 37.77
  • EUR
    Покупка 40.41
    Продажа 41.3
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
17 мая
23:52
"Манчестер Сити" – "Реал" 4:0: онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
23:51
"Ман Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов
23:45
В России разработчиков гиперзвуковых ракет арестовали за госпредательство
23:15
Анджелина Джоли объявила об открытии модного дома Atelier Jolie
22:59
(СБОР ЗАКРЫТ) "Активно готовимся делать смерть врагам": собираем на два тепловизора минометной батарее 47 ОМБр
22:34
Обновлено
В Одессе прогремели взрывы
22:29
Обновлено
Российские террористы убили 5-летнего ребенка в Херсонской области
22:24
"Милан" готовится к масштабной распродаже футболистов после вылета из Лиги чемпионов
22:19
Эстонский парламент поддержал стремление Украины к членству в НАТО
21:54
Промоутер заинтриговал возможной датой боя Усик – Фьюри
21:41
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
ЗРК Patriot невозможно уничтожить. Российский миф о неуязвимости ракет "Кинжал" разрушен. Колонка Сергея Згурца
21:40
"24 февраля расставило все по местам", - Ракицкий откровенно высказался об игре в России и войне
21:30
"Победа куется в тылу": десантники, которым Порошенко привез технику, рассказали, как готовятся к наступлению
21:05
Голодомор
Сенат Франции признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа
21:00
Обзор
Истребители F-16: Великобритания и Нидерланды требуют, Германия отказывается, а США тормозят. Мировые СМИ об Украине 17 мая
20:52
Украина конфисковала активы коллаборанта Сальдо
20:39
Обновлено
В МИД рассказали подробности визита спецпредставителя Китая Ли Хуэя в Украину
20:39
Эксклюзив
Харьковский райсовет принял обращение о ликвидации и пересмотре договоров аренды с УПЦ МП, - депутат Куц
20:27
Участники саммита Совета Европы призвали РФ вывести войска из трех стран – итоговая декларация
20:07
вантажівки MAN
Ремонт бронетехники и разработка оружия: Укроборонпром и Rheinmetall объявили о создании совместного предприятия
19:54
На севере России разбился разведывательный самолет
19:51
В Крыму оккупанты в канун Дня памяти жертв геноцида предостерегают крымских татар о недопустимости пикетов и митингов
19:40
Эксклюзив
Боярчук инфляция
Чтобы запустить двигатель экономического роста, Украине нужно построить верховенство права, - Боярчук
19:15
Букмекеры спрогнозировали, кто сыграет в финале Лиги чемпионов
19:04
Обновлено
ВСУ обстреляли российский пункт управления, 4 склада, артиллерийское подразделение и 2 средства ПВО, - Генштаб
19:00
Обзор
Победные новости 448 дня войны: ВСУ ликвидировали уже более 200 тыс. окупантов, а Польша передала Украине почти все свои "миги"
18:29
Свадьба Белых ангелов: на Донетчине обручились полицейские, эвакуирующие людей из районов боевых действий
18:24
Эксклюзив
Требуется 60 лет, чтобы очистить всю территорию Украины от взрывоопасных предметов, - менеджер ОО "Ассоциация саперов Украины" Кустовская
18:22
РФ запустила фейк о повышении уровня радиации в Украине и за ее пределами
18:08
OPINION
Орбан и его "европейское единство"
17:59
Самый дорогой форвард Украины Довбык начал переговоры с французским топ-клубом
17:51
США направили в Украину инспекторов для оценки состояния якобы поврежденной системы Patriot, – CNN
17:47
Приказал обстреливать жилые кварталы Херсона: подполковнику Черноморского флота РФ Жарких объявил подозрение
17:42
Обновлено
Россия согласилась на продление "зернового соглашения", - Bloomberg
17:27
Рейс Киев — Будапешт — Вена возвращается к привычным расписаниям после аварии на венгерской железной дороге
17:26
Ломаченко поспорил с абсолютным чемпионом из-за "грязных" обвинений в свой адрес
17:20
Обновлено
ВАКС: задержание экс-главы Верховного Суда Князева законно
17:14
Сиярто заявил, что Венгрия будет блокировать дальнейшую помощь ЕС Украине и назвал три причины
17:10
Эксклюзив
Белорусский общественный деятель Бульба объяснил, почему белорусов не забирают на войну
17:04
Если в действии не отображается жилье: Минреинтеграции разъяснило алгоритм пользования еВосстановлением
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV