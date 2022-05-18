English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 мая

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 мая

18 мая, 2022 среда
00:16
война с Россией Russia Today

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 17 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 мая россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Пропагандисты РФ продолжают дискредитировать защитников Украины, распространяя сведения о том, что якобы "ВСУ обстреливают позиции с РФ из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в дальнейшем возложить ответственность за жертвы среди мирного населения на российскую армию".

Манипуляция: Пропагандистские СМИ сообщают: "ракетный удар по заводу "Кнауф" в Соледаре нанесли ВСУ", однако, согласно сообщениям глав Соледара, обстрел производился с позиций российских войск ракетой "Точка-У".

Фейк: В Минобороны РФ заявили, что "неонацисты полка "Азов" оборудовали казармы в детском саду в н.п. Борова, а на территории города разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях силой удерживается гражданское население, в том числе и дети".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Россия
пропаганда
русская агрессия
информационная война
фейки
дезинформация
Читайте также:
повітряна тривога
17 мая, 2022 вторник
Российская авиация нанесла ракетный удар по Львовщине, вероятно, с территории Беларуси. Работало ПВО. Взрывы подтверждены в Яворовском районе
Нестор Шуфрич
16 мая, 2022 понедельник
Шуфрич уехал из Украины
Сергій Згурець
17 мая, 2022 вторник
Американцы не готовы предоставлять мощные ракетные системы HIMARS, пока не убедятся, что Украина может качественно ими воспользоваться, — Згурец
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 31.43
    Покупка 31.43
    Продажа 32.04
  • EUR
    Покупка 32.66
    Продажа 33.38
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
18 мая
00:34
РФ 17 мая потеряла на Востоке 110 оккупантов, 6 БМП, 3 артиллерийские системы и 2 БпЛА
00:19
В Мелитополе действуют украинские партизаны. Ликвидировали российских военных высокого ранга, - Запорожская ОВА
00:16
Зеленский отметил госнаградами 165 военных ВСУ и присвоил троим бойцам звание "Герой Украины"
2022, вторник
17 мая
23:56
Эвакуация украинских военных из Азовстали продолжается, - Зеленский
23:50
Украина - Эмполи
Сборная Украины уверенно победила итальянский "Эмполи" в товарищеском матче
23:40
Тысячи украинцев находятся в лагерях РФ, которые создали по образцу нацистских, - Зеленский
23:34
Вопросы курдов, снятие санкций и доступ к западному оружию. В Турции озвучили условия отказа от вето на расширение НАТО
23:10
Молдова
В Молдове после войны планируется обсудить целесообразность пребывания в СНГ
23:03
17 мая защитники украинского неба уничтожили 15 воздушных целей врага
22:50
уничтоженая техника окупантов
Защитники Донбасса отбили 12 атак врага, уничтожили около 20 единиц техники и 10 БпЛА
22:50
Аналитика
Сергей Згурец
Кремль чистит свой генералитет. Колонка Сергея Згурца
22:49
Йенс Столтенберг
Столтенбергу 18 мая передадут заявки на вступление Финляндии и Швеции в НАТО
22:30
на фото: виступление Зеленского на Каннском кино-фестивале
Зеленский процитировал Чаплина в видеообращении к участникам Каннского фестиваля
22:26
В Харькове 18 мая откроют ЦНАПы, - Терехов
22:15
США запускают программу по сбору доказательств военных преступлений в Украине
22:14
Алексей Резников
Резников рассказал министрам ЕС о численности российской группировки в Украине
22:09
США планируют блокировать для РФ возможность выплат по госдолгу, это должно ускорить дефолт, - Bloomberg
21:48
Алексей Резников
Не дать России затянуть конфликт. Алексей Резников настаивает, что в этом заинтересованы и Украина, и ее партнеры
21:47
До введения эмбарго США предлагают специальную пошлину на нефть из РФ, которая сдержит рост цен и обогащение России, - WSJ
21:38
Денис Шмигаль
Германия предоставит Украине 150 млн евро кредита, они пойдут на выплаты людям и восстановление
21:19
В Евросоюзе считают, что восстановление Украины можно финансировать только в обмен на реформы, - Sueddeutsche Zeitung
21:12
Юлия Свириденко
Правительство прекращает регулирование цен на горючее: названа ориентировочная предельная стоимость литра бензина и дизеля
20:57
Эксклюзив
Россияне хотят перерезать трассу Лисичанск-Бахмут, - боец ВСУ Шакун
20:57
"На месте, с оружием в руках". Андрей Белецкий рассказал о гарнизоне на Азовстали
20:56
Дмитрий Песков
Россия отрицает причастность к объявлению в оккупированной Южной Осетии псевдорефендума о присоединении к РФ
20:45
Вживую
Сборная Украины – Эмполи (Италия). LIVE студия перед благотворительным матчем Stop War
20:42
"Томаты мы будем в России теперь есть чаще". Российский чиновник рассказал, как будут "развивать" Херсонщину
20:34
В Мариуполе из-за проблем с водой может распространиться холера, - ВОЗ
20:22
Россияне скрывают количество жертв в Мариупольском драмтеатре, - мэр города
20:17
Зеленский Макрон
Зеленский обсудил с Макроном заявку Украины на членство в ЕС и эвакуацию военных с Азовстали
20:04
Форсировал Сиверский Донец. В России подтвердили гибель еще одного комбрига
19:53
Оккупанты ударили авиацией по заводу Knauf на Донетчине
19:48
Враг пытается наступать вдоль всей линии столкновения на Донецком направлении: обстреливает населенные пункты ракетами и артиллерией
19:31
Жозеп Боррель
ЕС не допустит, чтоб у Украины закончилось оружие, - Боррель
19:14
ВООЗ
После выхода из Совета Европы Россия готовится уйти из ВОЗ и ВТО
19:05
Канцлер Австрии раскритиковал публичность переговоров между Еврокомиссией и Венгрией по нефтяному эмбарго против РФ
19:04
Российская ракета попала в пятиэтажку в Бахмуте: погиб человек, тяжело ранена 9-летняя девочка
18:40
Хосеп Боррель
"Поддержим, как в случае с Украиной": Боррель пообещал Грузии и Молдове помощь от ЕС в случае новой агрессии России
18:38
Посольство Израиля вернулось в Киев
18:28
Аналитика
на фото: Роман Костенко
Оккупанты хотят оттянуть наши силы с Востока и Николаевщины на Сумы, - полковник СБУ Костенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV