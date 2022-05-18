Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Пропагандисты РФ продолжают дискредитировать защитников Украины, распространяя сведения о том, что якобы "ВСУ обстреливают позиции с РФ из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в дальнейшем возложить ответственность за жертвы среди мирного населения на российскую армию".



Манипуляция: Пропагандистские СМИ сообщают: "ракетный удар по заводу "Кнауф" в Соледаре нанесли ВСУ", однако, согласно сообщениям глав Соледара, обстрел производился с позиций российских войск ракетой "Точка-У".



Фейк: В Минобороны РФ заявили, что "неонацисты полка "Азов" оборудовали казармы в детском саду в н.п. Борова, а на территории города разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях силой удерживается гражданское население, в том числе и дети".

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