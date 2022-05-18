Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 17 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Пропагандисты РФ продолжают дискредитировать защитников Украины, распространяя сведения о том, что якобы "ВСУ обстреливают позиции с РФ из жилых кварталов, провоцируя их на ответный огонь, чтобы в дальнейшем возложить ответственность за жертвы среди мирного населения на российскую армию".
Манипуляция: Пропагандистские СМИ сообщают: "ракетный удар по заводу "Кнауф" в Соледаре нанесли ВСУ", однако, согласно сообщениям глав Соледара, обстрел производился с позиций российских войск ракетой "Точка-У".
Фейк: В Минобороны РФ заявили, что "неонацисты полка "Азов" оборудовали казармы в детском саду в н.п. Борова, а на территории города разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. При этом в подвальных помещениях силой удерживается гражданское население, в том числе и дети".
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