Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на МИД РФ сообщили: "Санкции ЕС против России обостряют глобальный продкризис, поскольку они непосредственно направлены на процессы производства сельхозпродукции и удобрений внутри РФ".

Манипуляция: Комментируя передачу Словакией Украине самолетов МИГ-29, в посольстве РФ в Словакии заявили: "Передача Киеву военной техники советского или российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно делают невозможным передачу вооружения производителя".

Дезинформация: Спикер МИД РФ М. Захарова заявила: "РФ не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны".