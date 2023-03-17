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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 марта

17 мартa, 2023 пятница
23:03
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 17 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на МИД РФ сообщили: "Санкции ЕС против России обостряют глобальный продкризис, поскольку они непосредственно направлены на процессы производства сельхозпродукции и удобрений внутри РФ".

Манипуляция: Комментируя передачу Словакией Украине самолетов МИГ-29, в посольстве РФ в Словакии заявили: "Передача Киеву военной техники советского или российского производства является незаконной с правовой точки зрения, поскольку соответствующие российско-словацкие соглашения однозначно делают невозможным передачу вооружения производителя".

Дезинформация: Спикер МИД РФ М. Захарова заявила: "РФ не является участником Римского устава Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С этим органом Россия не сотрудничает, а возможные "рецепты" на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожны".

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