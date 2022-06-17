Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 17 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 17 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: На оккупированных территориях Запорожской области враг распространяет фейковые газеты, на страницах которых фабрикуются заявления В.Залужного о "потере Запорожья" и отчаянии среди военных. Такие печатные издания раздают местным жителям, а также пленным военным Сил обороны Украины для их деморализации.
Дезинформация: Президент Беларуси А.Лукашенко заявил, что Польша мечтает о Западной Украине: "нам придется реагировать, поскольку мы не можем допустить, чтобы нас поляки оцепили. Это опасный вариант… еще украинцы нас [белорусов] попросят, чтобы мы им помогли сохранить целостность ".
Дезинформация: В.Путин заявил: "решение о [войне] было... необходимым... [ибо] Запад вел активное военное освоение украинской территории, накачивая ее оружием. На создание в Украине плацдарма НАТО денег не жалели... [та] Россия действовала исходя из устава ООН".
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