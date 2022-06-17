Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 17 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: На оккупированных территориях Запорожской области враг распространяет фейковые газеты, на страницах которых фабрикуются заявления В.Залужного о "потере Запорожья" и отчаянии среди военных. Такие печатные издания раздают местным жителям, а также пленным военным Сил обороны Украины для их деморализации.



Дезинформация: Президент Беларуси А.Лукашенко заявил, что Польша мечтает о Западной Украине: "нам придется реагировать, поскольку мы не можем допустить, чтобы нас поляки оцепили. Это опасный вариант… еще украинцы нас [белорусов] попросят, чтобы мы им помогли сохранить целостность ".

Дезинформация: В.Путин заявил: "решение о [войне] было... необходимым... [ибо] Запад вел активное военное освоение украинской территории, накачивая ее оружием. На создание в Украине плацдарма НАТО денег не жалели... [та] Россия действовала исходя из устава ООН".

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