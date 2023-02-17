Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 февраля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на полковника армии США в отставке Д. Макгрегора сообщили, что "страны во всем мире стремятся к сотрудничеству с РФ, обеспечивая процветание российской экономики".

Манипуляция: В посольстве РФ в США заявили: "Посольство РФ расценивает натравливание ВСУ на Крым со стороны Госдепа как неприкрытое проявление воинственного настроения по отношению к России… А высказывание Госдепа о поддержке ВСУ в осуществлении ударов по полуострову является подтверждением непосредственного привлечения США к конфликту".

Дезинформация: Бывший советник ЦРУ Дж. Рикардс заявил: "Сомнений в военной победе РФ в Украине быть не может, но Вашингтон будет истреблять украинцев до конца. Поставка оружия Киеву никак не изменит ситуацию, а отчаявшийся Байден в результате введет войска на Запад Украины ".