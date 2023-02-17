Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 февраля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 17 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 февраля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Российские СМИ со ссылкой на полковника армии США в отставке Д. Макгрегора сообщили, что "страны во всем мире стремятся к сотрудничеству с РФ, обеспечивая процветание российской экономики".
Манипуляция: В посольстве РФ в США заявили: "Посольство РФ расценивает натравливание ВСУ на Крым со стороны Госдепа как неприкрытое проявление воинственного настроения по отношению к России… А высказывание Госдепа о поддержке ВСУ в осуществлении ударов по полуострову является подтверждением непосредственного привлечения США к конфликту".
Дезинформация: Бывший советник ЦРУ Дж. Рикардс заявил: "Сомнений в военной победе РФ в Украине быть не может, но Вашингтон будет истреблять украинцев до конца. Поставка оружия Киеву никак не изменит ситуацию, а отчаявшийся Байден в результате введет войска на Запад Украины ".
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