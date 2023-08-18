Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российский TG-канал DONTSTOPWAR пишет, что на Купянском направлении "ВСУ принудительно пытаются выселить мирных жителей из их домов, фиксируют частые случаи мародерства и угрозы оружием за неповиновение".

Манипуляция: Российский военный эксперт-пропагандист В. Шурыгин, комментируя контрнаступление Украины, заявил: "Когда успехом наступления становится никому не известная деревня, которая начинает разгонять как стратегический успех, это говорит, что произошел полный крах".

Фейк: Пропагандист-военкор А. Руденко заявил: "киевский режим бросил в бой последние резервы, которым осталось совсем недолго".