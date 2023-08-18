Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 17 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 августа россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российский TG-канал DONTSTOPWAR пишет, что на Купянском направлении "ВСУ принудительно пытаются выселить мирных жителей из их домов, фиксируют частые случаи мародерства и угрозы оружием за неповиновение".
Манипуляция: Российский военный эксперт-пропагандист В. Шурыгин, комментируя контрнаступление Украины, заявил: "Когда успехом наступления становится никому не известная деревня, которая начинает разгонять как стратегический успех, это говорит, что произошел полный крах".
Фейк: Пропагандист-военкор А. Руденко заявил: "киевский режим бросил в бой последние резервы, которым осталось совсем недолго".
- Российские пропагандисты обнародовали новый фейк, среди военных львовской терробороны якобы распространяется эпидемия лептоспироза.
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