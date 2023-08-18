Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 августа

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 августа

18 августа, 2023 пятница
02:09
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 17 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 17 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российский TG-канал DONTSTOPWAR пишет, что на Купянском направлении "ВСУ принудительно пытаются выселить мирных жителей из их домов, фиксируют частые случаи мародерства и угрозы оружием за неповиновение".

Манипуляция: Российский военный эксперт-пропагандист В. Шурыгин, комментируя контрнаступление Украины, заявил: "Когда успехом наступления становится никому не известная деревня, которая начинает разгонять как стратегический успех, это говорит, что произошел полный крах".

Фейк: Пропагандист-военкор А. Руденко заявил: "киевский режим бросил в бой последние резервы, которым осталось совсем недолго".

  • Российские пропагандисты обнародовали новый фейк, среди военных львовской терробороны якобы распространяется эпидемия лептоспироза.
Мир
Украина
Россия
російська армія
военные силы Украины
Война с Россией
фейк
пропаганда
руские фейки
наступление ВСУ
Контрнаступление ЗСУ
Читайте также:
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
16 августа, 2023 среда
"У них на границах сидит Россия": посол Корнийчук о причине, по которой Израиль отказывается предоставлять Украине ПВО
Сергій Шефір
16 августа, 2023 среда
Исполнителей было по меньшей мере двое: в полиции рассказали, на какой стадии расследования покушения на Шефира
Ніколя Саркозі
17 августа, 2023 четверг
Экс-президент Франции Саркози призвал Украину забыть об оккупированных РФ территориях. В ОП назвали его заявление соучастием в преступлении
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.29
    Покупка 37.29
    Продажа 38.08
  • EUR
    Покупка 40.78
    Продажа 41.83
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
18 августа
02:39
США одобрили отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов, - Reuters
02:22
Промоутер анонсировал завершение карьеры Джошуа
01:44
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев
Казахстан заблокировал сайт российского пропагандистского канала "Царьград" за экстремизм
01:26
Обновлено
Греческие журналисты выступили против героев "Азова" и сорвали пресс-конференцию, посвященную матчу "Динамо" - "Арис"
00:53
ФСБ
ФСБ допросила малолетних детей по делу против матери о дискредитации армии РФ
00:27
Эксклюзив
Дипломат Емельян: Китай с ужасом чувствует, что его армия на советских технологиях не способна победить Запад
00:23
россия флот
Россия обвинила Украину в атаке на Черноморский флот
00:08
iPhone
Apple сокращает производство iPhone 15. СМИ названы причиной
2023, четверг
17 августа
23:52
Зеленский: Подписал важный евроинтеграционный закон об отборе в Конституционный суд
23:32
За время масштабной войны зафиксировано 100 666 военных преступлений россиян в Украине
23:28
Новый импульс безопасности в мире: Зеленский анонсировал первый Форум оборонных индустрий
23:14
Эксклюзив
"Свободовец" Алексей Щербина с семьей
Убийство военного Щербины: адвокат заявляет, что суд нарушил принцип непрерывного рассмотрения производства
23:06
Лига Европы: "Днепр-1" сыграл вничью со "Славией" и выбыл из турнира
22:54
Лига Конференций: "Динамо" победило "Арис" в серии пенальти
22:43
Аналитика
Сергей Згурец
Немецкие комплексы IRIS-T существенно увеличат количество сбитых вертолетов РФ. Колонка Сергея Згурца
22:01
Великобритания законтрактовала для Украины средства ПВО на $115 млн
21:45
Алексей Навальный
США ввели санкции против агентов ФСБ, причастных к отравлению Навального
20:39
В РФ провели конкурс имени бога смерти Танатоса: участники соревновались в бальзамировании усопших
20:37
Украина начала собирать данные для Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ
20:35
Microsoft
После 19 лет работы: магазин Xbox 360 закроется в июле 2024 года
20:07
Силы обороны продолжают наступление на юге, оккупанты тщетно пытались отбить Урожайное, - Генштаб
20:00
Лукашенко заявил, что все целые войны РФ в Украине достигнуты, и признал интервенцию из Беларуси
20:00
Обзор
Победные новости 540 дня войны: уничтожение командного пункта врага в Соледаре, ликвидация двух Ка-52 за одно утро и новые системы ПВО от Германии
20:00
OPINION
Надувная Россия
19:56
"Россияне знают, что я работаю в СБУ. Пусть боятся!": Ольга Харлан встретилась с курсантами Нацакадемии Службы безопасности
19:47
The Washington Post: РФ в сотрудничестве с Ираном планирует изготовить 6 тыс. "шахедов" к 2025 году
19:11
В Малайзии на трассу упал легкомоторный самолет: погибли не менее 10 человек
19:10
ВАКС
ВАКС предоставил разрешение на спецрасследование в отношении экс-директора Укрспецэкспорта Саламатина
19:04
Порошенко передал технику артиллеристам и везет большой груз на восточный фронт
19:04
Внесена в санкционный список Украины: в Чехии отменили концерт пропутинской оперной певицы Нетребко
18:46
В Днепре собрали и сдали на макулатуру 11 тонн русскоязычных книг: на что пойдут деньги
18:36
Лесные пожары на Гавайях: количество погибших возросло до 111, более тысячи человек ищут
18:32
В суд направили дело российского пропагандиста, призывавшего убивать украинских детей
18:17
Обновлено
F-16 для Украины: Столтенберг заверил, что партнеры на шаг ближе к решению, а Кулеба намекнул на хорошие новости
18:11
Александр Корниенко
"Есть по меньшей мере три категории украинцев, которые не смогут принять участие в голосовании": Корниенко о выборах во время войны
18:03
У южных островов Японии впервые совместно прошли 11 боевых кораблей Китая и РФ
18:03
OPINION
Ирина Геращенко
Очень удобно в мягком кресле воевать до последнего украинца
17:37
Ливень более чем на 2 часа остановил работу одного из крупнейших аэропортов Европы
17:37
AliExpress
Владельца AliExpress НАПК внесло в список спонсоров войны
17:25
Якобы хранил 100 т селитры: в РФ арестовали арендатора склада на АЗС в Махачкале, где произошел взрыв
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV