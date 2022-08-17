Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 17 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 17 августа россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: В минобороны РФ заявили, что "во время мер по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Соледаре, более трети мобилизованных самовольно покинули подразделение, выбыв в неизвестном направлении, а укомплектованность бригады личным составом5 из-за больших потерь".
Дезинформация: Посол РФ в США А. Антонов заявил: "мы никогда не навязывали поставки, не пытались решать предписанные нам узкоконъюнктурные цели… мы готовы торговать со всеми, кому нужны недорогие и высококачественные ресурсы… проблемы с запуском "Северного потока- 2" начались после введенных США санкций".
Фейк: Несмотря на заявление министра обороны Украины О. Резникова, что "ни одно РСЗО HIMARS в Украине не уничтожено", российские СМИ со ссылкой на министра обороны РФ С. Шойгу продолжают сообщать об уничтожении 6 пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.2
Покупка 39.2Продажа 40.08
-
EUR
Покупка 39.62Продажа 40.73
- Актуальное
- Важное