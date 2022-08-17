Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 17 августа россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: В минобороны РФ заявили, что "во время мер по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Соледаре, более трети мобилизованных самовольно покинули подразделение, выбыв в неизвестном направлении, а укомплектованность бригады личным составом5 из-за больших потерь".



Дезинформация: Посол РФ в США А. Антонов заявил: "мы никогда не навязывали поставки, не пытались решать предписанные нам узкоконъюнктурные цели… мы готовы торговать со всеми, кому нужны недорогие и высококачественные ресурсы… проблемы с запуском "Северного потока- 2" начались после введенных США санкций".

Фейк: Несмотря на заявление министра обороны Украины О. Резникова, что "ни одно РСЗО HIMARS в Украине не уничтожено", российские СМИ со ссылкой на министра обороны РФ С. Шойгу продолжают сообщать об уничтожении 6 пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb