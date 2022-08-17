English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 августа

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 августа

17 августа, 2022 среда
22:23
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 17 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 17 августа россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: В минобороны РФ заявили, что "во время мер по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в Соледаре, более трети мобилизованных самовольно покинули подразделение, выбыв в неизвестном направлении, а укомплектованность бригады личным составом5 из-за больших потерь".

Дезинформация: Посол РФ в США А. Антонов заявил: "мы никогда не навязывали поставки, не пытались решать предписанные нам узкоконъюнктурные цели… мы готовы торговать со всеми, кому нужны недорогие и высококачественные ресурсы… проблемы с запуском "Северного потока- 2" начались после введенных США санкций".

Фейк: Несмотря на заявление министра обороны Украины О. Резникова, что "ни одно РСЗО HIMARS в Украине не уничтожено", российские СМИ со ссылкой на министра обороны РФ С. Шойгу продолжают сообщать об уничтожении 6 пусковых установок и более 200 ракет РСЗО HIMARS.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Общество
Украина
Россия
фейк
Алексей Резников
США
пропаганда
HIMARS
руские фейки
Читайте также:
Кулеба
16 августа, 2022 вторник
Кулеба рассказал, что ему сказал Байден за два дня до полномасштабного вторжения РФ
переговори України з Росією
16 августа, 2022 вторник
Кулеба раскрыл неизвестные подробности переговоров с Лавровым в Турции
15 августа, 2022 понедельник
На Донецком направлении идут тяжелые бои. Пехоте не хватает поддержки артиллерии, - боец батальона "Свобода" Нацгвардии Рубан
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.2
    Покупка 39.2
    Продажа 40.08
  • EUR
    Покупка 39.62
    Продажа 40.73
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
17 августа
23:17
"Дніпро-1" - "АЕК Ларнака": букмекеры дали обнадеживающий прогноз на матч украинцев в Лиге Европы
22:59
Обновлено
Довженко-Центр
Довженко-Центр заявляет о ликвидации национального киноархива. В Минкульте говорят о "реорганизации"
22:52
Обновлено
Россия обстреляла общежитие в Салтовском районе Харькова. Шесть человек погибли, 16 - ранены
22:37
Аналитика
Сергей Згурец
Российские военные руководители уже на своей шкуре ощущают охоту со стороны ВСУ. Колонка Сергея Згурца
22:26
"Война диктует новые требования": Малюска заявил о масштабных сокращениях в Минюсте
21:43
Отопительный сезон: Канада выделит Украине 450 млн канадских долларов на закупку газа
21:20
"Лучшая инвестиция в безопасность Европы и мира": Блинкен и Кулеба обсудили дальнейшие поставки оружия Украине
21:00
Обновлено
"Динамо" – "Бенфика": стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов
20:59
Российские пропагандисты сообщают о смене командующего Черноморским флотом РФ
20:42
В Госспецсвязи объяснили, безопасно ли посещать сайты в режиме анонимного просмотра
20:37
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:30
Эксклюзив
Когда погибнут 100-120 тысяч россиян, тогда все в РФ поймут, что идет большая война - военный аналитик
20:30
Букеровская книжная премия объявила состав жюри на 2023 год
20:08
Уничтожили вражеские штаб и БМП: ВСУ показали видео работы ССО "Азов"
19:59
Дания намерена ограничить въезд туристов из РФ
19:54
Украинка завоевала серебро на ЧЕ в прыжках с вышки
19:33
ВООЗ
Смертность от COVID-19 в мире выросла на 35% за последние четыре недели, - ВОЗ
19:20
мова
"По-украински, пожалуйста": в Днепре утвердили программу поддержки украинского языка
19:17
ВСУ в районе Соледара подавили все попытки России улучшить тактическое положение
19:11
Хакеры атаковали сайт путинской партии "Единая Россия"
19:11
Оккупанты терпят потери, деморализованы, совершают саботаж и членовредительство, - Генштаб
19:06
Криптофонд Aid For Ukraine собрал $54 млн в помощь ВСУ, цифровому и киберсопротивлению
19:02
В Запорожской области Россия имеет частичный успех в продвижении в направлении Новомихайловки
19:00
Анонс
Они или мы: что значит победить Россию? Онлайн-проект "Имена собственные"
18:57
После взрывов в Крыму захватчики срочно эвакуируют авиатехнику вглубь полуострова и в РФ, - разведка
18:48
На Сиверском направлении россияне совершенствуют фортификационное оборудование позиций, - Генштаб
18:48
Генерал Валерий Залужный: Я бы проехался по Красной площади на танке под украинским флагом
18:34
Норвегия предоставит новый пакет военной помощи для Украины и будет тренировать украинских воинов
18:31
ДБР
В ГБР будут расследовать законность пересечения государственной границы "Батальоном Монако"
18:23
Эксклюзив
Россияне понимают, что потеря Херсона будет означать поражение в войне с Украиной, - военный аналитик Левин
18:12
Андрей Ярмоленко
Ярмоленко пришлось прятать на базе в Чернигове, чтобы его не забрали в "Спартак", - экстренер "Динамо" Сабо
17:57
Будет помогать женщинам, пережившим российский плен: в Украине начал работу Фонд им. Шептицкого
17:50
В Германии ожидают активизации российской пропаганды и шпионов в ближайшие месяцы
17:40
Эксклюзив
Когда ВСУ отрежут логистику на Юге, россиянам останется либо сдаться в плен, либо научиться плавать, – офицер ВСУ Лапин
17:30
Усик в образе козака пришел на пресс-конференцию с Джошуа и спел "Ой у лузі червона калина"
17:20
Эксклюзив
"Результат россияне почувствуют через несколько недель": военный эксперт Киричевский о взрывах в оккупированном Крыму
17:16
Генсек ООН Антониу Гутерреш прибыл во Львов, где 18 августа должен встретиться с Зеленским и Эрдоганом
17:08
Эстония
Как при COVID-19. Законы ЕС разрешают запрет на въезд россиян с визами третьих стран, - глава МИД Эстонии
17:04
В Черном море бушует шторм, российские корабли укрываются за крымским мысом Тарханкут, - ОК "Юг"
16:47
На Киевщине, в зоне отчуждения, обнаружили хранилище с оружием и боеприпасами российских захватчиков
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV