Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 16 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 16 сентября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Президент РФ В. Путин заявил: "я знаю вашу позицию [Индии] по поводу конфликта в Украине... Мы [Россия] сделаем все, чтобы это прекратилось как можно скорее. К сожалению, противоположная сторона, руководство Украины, заявило об отказе от переговоров заявил о том, что хочет достичь собственных целей военным путем, как они говорят, "на поле боя".
Дезинформация: Постпред РФ при международных организациях Н. Ульянов заявил: "западные государства знают, что обстрел производит украинская сторона… но если Запад обеспокоен опасностью ядерной катастрофы, он должен прямо призвать Киев прекратить безрассудные действия".
Манипуляция: Президент РФ В. Путин заявил: "Газпром" и Россия, как выполняли, так и будут выполнять все свои обязательства по поставке газа в рамках контрактов, без сбоев... Европу предупреждали, что будут тяжелые последствия, но нет, она заставила "Газпром" работать по рынку".
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