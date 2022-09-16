Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 16 сентября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Президент РФ В. Путин заявил: "я знаю вашу позицию [Индии] по поводу конфликта в Украине... Мы [Россия] сделаем все, чтобы это прекратилось как можно скорее. К сожалению, противоположная сторона, руководство Украины, заявило об отказе от переговоров заявил о том, что хочет достичь собственных целей военным путем, как они говорят, "на поле боя".

Дезинформация: Постпред РФ при международных организациях Н. Ульянов заявил: "западные государства знают, что обстрел производит украинская сторона… но если Запад обеспокоен опасностью ядерной катастрофы, он должен прямо призвать Киев прекратить безрассудные действия".

Манипуляция: Президент РФ В. Путин заявил: "Газпром" и Россия, как выполняли, так и будут выполнять все свои обязательства по поставке газа в рамках контрактов, без сбоев... Европу предупреждали, что будут тяжелые последствия, но нет, она заставила "Газпром" работать по рынку".

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