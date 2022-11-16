Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 16 ноября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция. Российские СМИ сообщили: "Мотивы умышленной провокации из-за упавшей на территории Польши украинской ракеты становятся понятными: Украина выпрашивает средства ПВО у НАТО… Это логично связывается со встречей в формате "Рамштайн", во время которой будут обсуждены поставки оружия Киеву".

Дезинформация. В МИД РФ заявили, что "в инфопространстве Германии распространяются результаты доклада Amnesty International, в котором РФ обвинили в депортации населения с территории Украины в Россию или "вглубь оккупированных территорий"… В общем, немецкие СМИ в освещении ситуации в Украине продолжили действовать в русле пропагандистских установок".

Фейк. Российские СМИ сообщили: "Появляются кадры, доказывающие зверства украинских линчевателей над населением Херсона, которое сотрудничало с военными РФ... каратели развернули полномасштабную операцию по зачистке мирных жителей", - однако такая информация не соответствует действительности.

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