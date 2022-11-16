Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 ноября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 16 ноября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 16 ноября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция. Российские СМИ сообщили: "Мотивы умышленной провокации из-за упавшей на территории Польши украинской ракеты становятся понятными: Украина выпрашивает средства ПВО у НАТО… Это логично связывается со встречей в формате "Рамштайн", во время которой будут обсуждены поставки оружия Киеву".
Дезинформация. В МИД РФ заявили, что "в инфопространстве Германии распространяются результаты доклада Amnesty International, в котором РФ обвинили в депортации населения с территории Украины в Россию или "вглубь оккупированных территорий"… В общем, немецкие СМИ в освещении ситуации в Украине продолжили действовать в русле пропагандистских установок".
Фейк. Российские СМИ сообщили: "Появляются кадры, доказывающие зверства украинских линчевателей над населением Херсона, которое сотрудничало с военными РФ... каратели развернули полномасштабную операцию по зачистке мирных жителей", - однако такая информация не соответствует действительности.
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