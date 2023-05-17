Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 16 мая россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Посол РФ в Великобритании А. Келин заявил: "Для нас изначально было очевидно, что украинцы будут использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по мирному населению Донбасса, подтверждением тому является недавний обстрел Луганска".

Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что "НАТО не планирует присылать Украине приглашение на вступление в блок в ближайшее время. Как говорят эксперты, она (Украина – ред.) там просто не нужна и составляет ценность только как инструмент борьбы с РФ".

Дезинформация: "В российском совете федераций поддерживают инициативу отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине... Нормативно-правовые акты, на основании которых Крым оказался в составе Украины, не имеют юридической силы", - заявила сенатор РФ А. Ковитиди.