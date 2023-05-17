Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 16 мая
Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 16 мая россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Посол РФ в Великобритании А. Келин заявил: "Для нас изначально было очевидно, что украинцы будут использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по мирному населению Донбасса, подтверждением тому является недавний обстрел Луганска".
Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что "НАТО не планирует присылать Украине приглашение на вступление в блок в ближайшее время. Как говорят эксперты, она (Украина – ред.) там просто не нужна и составляет ценность только как инструмент борьбы с РФ".
Дезинформация: "В российском совете федераций поддерживают инициативу отменить указ 1954 года о передаче Крыма Украине... Нормативно-правовые акты, на основании которых Крым оказался в составе Украины, не имеют юридической силы", - заявила сенатор РФ А. Ковитиди.
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