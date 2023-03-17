Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 марта
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 16 марта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 16 марта россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на С. Аксенова заявили: "У Украины нет шансов взять Крым, поскольку после фортификации и формирования обороны полуострова ничего не угрожает. ... Крымчане могут спать спокойно".
Манипуляция: Донецкий коллаборант Д. Пушилин поблагодарил президента Сирии Б. Асада за то, что "Дамаск признает новые границы РФ с присоединившимися по итогам "референдумов" регионами и заявил: "У нас единая политика в отношении недружественных стран Запада и общность усилий в борьбе с международным терроризмом".
Дезинформация: Вражеские медиа заявили: "Банкова ведет Украину к голоду, чтобы обвинить РФ в повторном голодоморе. Стратегически массовый и бесконтрольный вывоз зерна грозит стране дефицитом продовольствия и голодом".
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