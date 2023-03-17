Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 16 марта россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на С. Аксенова заявили: "У Украины нет шансов взять Крым, поскольку после фортификации и формирования обороны полуострова ничего не угрожает. ... Крымчане могут спать спокойно".

Манипуляция: Донецкий коллаборант Д. Пушилин поблагодарил президента Сирии Б. Асада за то, что "Дамаск признает новые границы РФ с присоединившимися по итогам "референдумов" регионами и заявил: "У нас единая политика в отношении недружественных стран Запада и общность усилий в борьбе с международным терроризмом".

Дезинформация: Вражеские медиа заявили: "Банкова ведет Украину к голоду, чтобы обвинить РФ в повторном голодоморе. Стратегически массовый и бесконтрольный вывоз зерна грозит стране дефицитом продовольствия и голодом".