Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 16 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Депутат совета федераций России А.Клишас сообщил, что "дети, рожденные на [оккупированной] территории Запорожской области после 24 февраля, автоматически россиянами не станут, такой нормы в законе о гражданстве нет, но вопрос нужно решать".



Дезинформация: В ходе работы форума ПМЭФ-2022 помощник президента РФ В.Мединский заявил: "Киев прервал переговоры с Москвой после контактов с представителями Вашингтона, а вопрос о возобновлении переговоров России и Украины следует задать Киеву, поскольку РФ открыта к ним".

Манипуляция: В минобороны РФ рассказали об американском проекте P-268, заявленная цель которого – изучение вирусов, способных инфицировать комаров Aedes. В то же время, в ведомстве напомнили о вспышках лихорадки денге, вируса Зика и желтой лихорадки, которые "были обнаружены на Кубе в годы Холодной войны и связывались с инфицированными насекомыми".

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