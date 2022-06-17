Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 16 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 16 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Депутат совета федераций России А.Клишас сообщил, что "дети, рожденные на [оккупированной] территории Запорожской области после 24 февраля, автоматически россиянами не станут, такой нормы в законе о гражданстве нет, но вопрос нужно решать".
Дезинформация: В ходе работы форума ПМЭФ-2022 помощник президента РФ В.Мединский заявил: "Киев прервал переговоры с Москвой после контактов с представителями Вашингтона, а вопрос о возобновлении переговоров России и Украины следует задать Киеву, поскольку РФ открыта к ним".
Манипуляция: В минобороны РФ рассказали об американском проекте P-268, заявленная цель которого – изучение вирусов, способных инфицировать комаров Aedes. В то же время, в ведомстве напомнили о вспышках лихорадки денге, вируса Зика и желтой лихорадки, которые "были обнаружены на Кубе в годы Холодной войны и связывались с инфицированными насекомыми".
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