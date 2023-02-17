Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 16 февраля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Президент Беларуси А. Лукашенко заявил, что "Украина сама спровоцировала "специальную военную операцию", которую проводит РФ на ее территории".

Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на российский МИД заявили: "компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, предоставляемые Украине в военных целях, могут стать законной мишенью для ответного удара".

Дезинформация: Бывший премьер-министр Украины Н. Азаров заявил: "зерновое соглашение использовалось как серьезный канал для отмывания денег и получения незаконного заработка – более миллиона тонн зерна прошло через различные сомнительные структуры".