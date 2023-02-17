Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 февраля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 16 февраля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 16 февраля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Президент Беларуси А. Лукашенко заявил, что "Украина сама спровоцировала "специальную военную операцию", которую проводит РФ на ее территории".
Манипуляция: Российские СМИ со ссылкой на российский МИД заявили: "компоненты гражданской инфраструктуры в космосе, предоставляемые Украине в военных целях, могут стать законной мишенью для ответного удара".
Дезинформация: Бывший премьер-министр Украины Н. Азаров заявил: "зерновое соглашение использовалось как серьезный канал для отмывания денег и получения незаконного заработка – более миллиона тонн зерна прошло через различные сомнительные структуры".
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