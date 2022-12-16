Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 16 декабря россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Прокремлевские telegram-каналы в очередной раз сообщили о существовании "конфликта между Главнокомандующим ВСУ В.Залужным и генералом А.Сырским, поддерживаемым Офисом Президента". При этом пропагандисты сообщили, что именно Сырского "пытаются пиарить, чтобы в будущем заменить Залужного".

Манипуляция: Экс-президент РФ Д. Медведев заявил, что сомневается в заверениях НАТО в том, что Альянс не воюет с РФ": "Сегодня <…> существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявлена нашей стране НАТО, считаться вступлением Альянса в войну против РФ? Можно ли считать снабжение огромного объема вооружения Украине нападением на Россию?".

Фейк: Вражеские медиа сообщили, что "укронацисты казнили двух гражданских в [Бахмуте]". Ссылаясь на местных жителей, опубликовали соответствующее видео. Однако такая информация полностью не соответствует действительности.

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