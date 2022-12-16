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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 декабря

16 декабря, 2022 пятница
23:44
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 16 декабря

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 16 декабря россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Прокремлевские telegram-каналы в очередной раз сообщили о существовании "конфликта между Главнокомандующим ВСУ В.Залужным и генералом А.Сырским, поддерживаемым Офисом Президента". При этом пропагандисты сообщили, что именно Сырского "пытаются пиарить, чтобы в будущем заменить Залужного".

Манипуляция: Экс-президент РФ Д. Медведев заявил, что сомневается в заверениях НАТО в том, что Альянс не воюет с РФ": "Сегодня <…> существует главный вопрос: может ли гибридная война, де-факто объявлена нашей стране НАТО, считаться вступлением Альянса в войну против РФ? Можно ли считать снабжение огромного объема вооружения Украине нападением на Россию?".

Фейк: Вражеские медиа сообщили, что "укронацисты казнили двух гражданских в [Бахмуте]". Ссылаясь на местных жителей, опубликовали соответствующее видео. Однако такая информация полностью не соответствует действительности.

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