Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 16 августа россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил: "решение о [войне] в Украине полностью соответствует Уставу ООН… [поскольку] основная цель – обеспечение безопасности РФ и защита жителей Донбасса от геноцида… ситуация в Украине показывает, что США затягивают конфликт так же, как и конфликты в Азии, Африке, Латинской Америке".



Дезинформация: В рамках форума "Армия-2022" представитель СВР РФ В. Матвеев заявил, что "западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и разрабатывают планы по распределению и оккупации по крайней мере части украинских земель".

Фейк: Министр промышленности РФ Д. Мантуров прокомментировал новость о начале разборки российскими авиакомпаниями самолетов на запчасти: "на самом деле это мировая практика, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов… такая практика всегда была… хочу еще раз повторить: это – не российская практика, а международно".

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