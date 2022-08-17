Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 16 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 16 августа россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил: "решение о [войне] в Украине полностью соответствует Уставу ООН… [поскольку] основная цель – обеспечение безопасности РФ и защита жителей Донбасса от геноцида… ситуация в Украине показывает, что США затягивают конфликт так же, как и конфликты в Азии, Африке, Латинской Америке".
Дезинформация: В рамках форума "Армия-2022" представитель СВР РФ В. Матвеев заявил, что "западные кураторы практически списали киевский режим со счетов и разрабатывают планы по распределению и оккупации по крайней мере части украинских земель".
Фейк: Министр промышленности РФ Д. Мантуров прокомментировал новость о начале разборки российскими авиакомпаниями самолетов на запчасти: "на самом деле это мировая практика, чтобы обеспечить ритмичность обслуживания и эксплуатации самолетов… такая практика всегда была… хочу еще раз повторить: это – не российская практика, а международно".
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