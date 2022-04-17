Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 16 апреля россияне запустили три больших обмана.



Фейк: украинские защитники продолжают защищать Мариуполь, однако в минобороны РФ уже отрапортовали, что "вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова", иностранных наемников и ВСУ".



Манипуляция: После заявления Зеленского по поводу защитников Мариуполя, минобороны РФ сообщило, что "неоднократно предлагало Киеву вывести военных из Мариуполя в любом направлении, чтобы спасти город и людей, при этом националистам гарантировалась жизнь, однако Киев ответил на эти предложения отказом".



Дезинформация: В Херсоне оккупанты пытаются убедить жителей, что война РФ против Украины ведется на благо людей. Для этого они распространяют листовки с лозунгом "постигшее вас горе – результат преступной политики киевского режима".





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