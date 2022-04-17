Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 16 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 16 апреля.
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 16 апреля россияне запустили три больших обмана.
Фейк: украинские защитники продолжают защищать Мариуполь, однако в минобороны РФ уже отрапортовали, что "вся городская территория Мариуполя полностью зачищена от боевиков "Азова", иностранных наемников и ВСУ".
Манипуляция: После заявления Зеленского по поводу защитников Мариуполя, минобороны РФ сообщило, что "неоднократно предлагало Киеву вывести военных из Мариуполя в любом направлении, чтобы спасти город и людей, при этом националистам гарантировалась жизнь, однако Киев ответил на эти предложения отказом".
Дезинформация: В Херсоне оккупанты пытаются убедить жителей, что война РФ против Украины ведется на благо людей. Для этого они распространяют листовки с лозунгом "постигшее вас горе – результат преступной политики киевского режима".
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