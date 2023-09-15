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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 сентября

15 сентября, 2023 пятница
22:02
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 15 сентября

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 15 сентября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил: "Россия никогда не отказывалась от переговоров".

Фейк: Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий в своем TG-канале написал: "По моей информации, за несколько дней до прихода с обыском Шуфричу предлагал переписать часть бизнеса на себя Данилов. От Данилова с предложением выступил Михаил Бродский, давний дружок Данилова. Чистый грабеж, без примесей. И фотки георгиевских лент из дома Нестора – для лохов".

Манипуляция: Пророссийский TG-канал "Картель" написал: "Настоящим кошмаром для украинских командиров стала массовая сдача мобилизованных в плен. К тому же, большая часть украинских военнослужащих даже не вступают в бой – увидев российских солдат, они складывают оружие. Поэтому украинские бригады довольно быстрыми темпами теряют боеспособность и их приходится отводить на доукомплектование".

  • Вражеские ресурсы распространяют фейковую информацию, что Украина готовится устроить на Рош га-Шана теракт в Днепре.
Мир
Украина
Россия
Война с Россией
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Анатолий Шарий
пропаганда
руские фейки
ЦПД - Центр противодействия дезинформации
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