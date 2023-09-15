Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 15 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 15 сентября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил: "Россия никогда не отказывалась от переговоров".
Фейк: Пророссийский пропагандист Анатолий Шарий в своем TG-канале написал: "По моей информации, за несколько дней до прихода с обыском Шуфричу предлагал переписать часть бизнеса на себя Данилов. От Данилова с предложением выступил Михаил Бродский, давний дружок Данилова. Чистый грабеж, без примесей. И фотки георгиевских лент из дома Нестора – для лохов".
Манипуляция: Пророссийский TG-канал "Картель" написал: "Настоящим кошмаром для украинских командиров стала массовая сдача мобилизованных в плен. К тому же, большая часть украинских военнослужащих даже не вступают в бой – увидев российских солдат, они складывают оружие. Поэтому украинские бригады довольно быстрыми темпами теряют боеспособность и их приходится отводить на доукомплектование".
- Вражеские ресурсы распространяют фейковую информацию, что Украина готовится устроить на Рош га-Шана теракт в Днепре.
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