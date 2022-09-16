Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 15 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 15 сентября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков во время выступления на брифинге заявил, что только руководство Украины может предоставить гарантии безопасности своей стране: "гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет тупик ситуации для него".
Манипуляция: В постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене заявили: "Западные страны протянули антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по украинскому вопросу, в которой нет ни слова о систематических обстрелах Запорожской АЭС. Причина проста: обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и огораживают" .
Дезинформация: Пресс-секретарь МИД РФ М. Захарова заявила: "беспокойство вызывают сообщения о фильтрационных мероприятиях… на территориях, из которых в рамках перегруппировки были выведены [ВС РФ]. Через них проходят тысячи человек. Страшно представить, что с ними творят ВСУ. об убийствах этих людей".
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