Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 15 сентября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Спикер президента РФ Д. Песков во время выступления на брифинге заявил, что только руководство Украины может предоставить гарантии безопасности своей стране: "гарантии безопасности Украине может дать только руководство Украины, которое поймет тупик ситуации для него".

Манипуляция: В постоянном представительстве РФ при международных организациях в Вене заявили: "Западные страны протянули антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по украинскому вопросу, в которой нет ни слова о систематических обстрелах Запорожской АЭС. Причина проста: обстрелы осуществляет Украина, которую страны Запада всячески поддерживают и огораживают" .

Дезинформация: Пресс-секретарь МИД РФ М. Захарова заявила: "беспокойство вызывают сообщения о фильтрационных мероприятиях… на территориях, из которых в рамках перегруппировки были выведены [ВС РФ]. Через них проходят тысячи человек. Страшно представить, что с ними творят ВСУ. об убийствах этих людей".

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