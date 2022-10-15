Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 15 октября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: российские СМИ сообщили, что "на железнодорожном вокзале в Краматорске, где в апреле произошла трагедия… киевский режим поставил памятник людям, которых сам и убил, свалив вину на противника и делая вид, что все доказательства его вины – это фейки. Таким образом, это памятник не погибшим гражданам, а безграничному лицемерию и подлости".



Манипуляция : президент Беларуси А. Лукашенко заявил, что необходимо остановить "конфликт" в Украине и вернуться к переговорам: "В. Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятельный. А сегодня фейки закидывать, обвинять друг друга – не тот путь. Тысячи людей ежедневно погибают, в том числе и гражданские. Поэтому давайте остановим этот конфликт".

Фейк : Российские СМИ заявили, что "на стороне Киева стали воевать все менее подготовленные наемники, авантюристы и искатели приключений, их непрофессионализм виден российским разведгруппам".

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