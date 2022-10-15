Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 15 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 15 октября россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: российские СМИ сообщили, что "на железнодорожном вокзале в Краматорске, где в апреле произошла трагедия… киевский режим поставил памятник людям, которых сам и убил, свалив вину на противника и делая вид, что все доказательства его вины – это фейки. Таким образом, это памятник не погибшим гражданам, а безграничному лицемерию и подлости".
Манипуляция : президент Беларуси А. Лукашенко заявил, что необходимо остановить "конфликт" в Украине и вернуться к переговорам: "В. Зеленскому запретили вести переговоры. Кто? Догадайтесь с трех раз. Он несамостоятельный. А сегодня фейки закидывать, обвинять друг друга – не тот путь. Тысячи людей ежедневно погибают, в том числе и гражданские. Поэтому давайте остановим этот конфликт".
Фейк : Российские СМИ заявили, что "на стороне Киева стали воевать все менее подготовленные наемники, авантюристы и искатели приключений, их непрофессионализм виден российским разведгруппам".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.83
-
EUR
Покупка 38.35Продажа 39.47
- Актуальное
- Важное