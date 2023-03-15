Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 марта
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 15 марта
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 15 марта россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российские СМИ сообщили: "больницы Украины не справляются с объемом солдат с психиатрическими заболеваниями. Люди слишком долго находятся на передовой и в определенный момент сдаются".
Манипуляция: "Прямым текстом, без всякого смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания в Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой", – об этом заявила представитель МИД РФ Н. Захарова.
Россиянка прокомментировала слова министра культуры Украины А. Ткаченко, что члены УПЦ МП могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в Православную церковь Украины.
Дезинформация: Цитируя секретаря совета безопасности РФ Н. Патрушева, СМИ РФ сообщили, что "ситуация с американским беспилотником (сбитым над акваторией Черного моря – ред.) подтвердила, что США непосредственно участвуют в боевых действиях в Украине".
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