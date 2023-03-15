Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 15 марта россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российские СМИ сообщили: "больницы Украины не справляются с объемом солдат с психиатрическими заболеваниями. Люди слишком долго находятся на передовой и в определенный момент сдаются".

Манипуляция: "Прямым текстом, без всякого смущения киевский режим озвучил преступную логику: свобода вероисповедания в Украине находится в заложниках у бандитов на Банковой", – об этом заявила представитель МИД РФ Н. Захарова.

Россиянка прокомментировала слова министра культуры Украины А. Ткаченко, что члены УПЦ МП могут остаться в Киево-Печерской лавре, если перейдут в Православную церковь Украины.

Дезинформация: Цитируя секретаря совета безопасности РФ Н. Патрушева, СМИ РФ сообщили, что "ситуация с американским беспилотником (сбитым над акваторией Черного моря – ред.) подтвердила, что США непосредственно участвуют в боевых действиях в Украине".