Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 15 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 15 июня россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "в корпусах медучреждений поселков Нью-Йорк и Доброполье [Донецкая обл.] украинскими националистами оборудованы казармы и склады боеприпасов, а на прилегающих территориях размещены артиллерия, РСЗО, минометы".
Дезинформация: Представитель вооруженных формирований ТОТ Луганской области И. Филипоненко заявил, что "гумкоридор для эвакуации гражданских лиц с завода Азот полностью сорван украинской стороной… да, с территории завода вышел мужчина, который рассказал, что среди гражданских никто не знал об эвакуации".
Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" оккупированных территорий Запорожской области Е.Балицкий сообщил: "жители Запорожской области добровольно начали формировать списки для батальонов, которые в случае необходимости будут защищать освободившиеся территории, а количество желающих уже превысило 200 человек".
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