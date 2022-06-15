Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 15 июня россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: В минобороны РФ заявили: "в корпусах медучреждений поселков Нью-Йорк и Доброполье [Донецкая обл.] украинскими националистами оборудованы казармы и склады боеприпасов, а на прилегающих территориях размещены артиллерия, РСЗО, минометы".



Дезинформация: Представитель вооруженных формирований ТОТ Луганской области И. Филипоненко заявил, что "гумкоридор для эвакуации гражданских лиц с завода Азот полностью сорван украинской стороной… да, с территории завода вышел мужчина, который рассказал, что среди гражданских никто не знал об эвакуации".

Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" оккупированных территорий Запорожской области Е.Балицкий сообщил: "жители Запорожской области добровольно начали формировать списки для батальонов, которые в случае необходимости будут защищать освободившиеся территории, а количество желающих уже превысило 200 человек".

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