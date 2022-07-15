Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 15 июля россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "в Луганской области росгвардейцами были обнаружены документы, подтверждающие, что с апреля по июнь 2022 года многие украинские военные самовольно оставили передовую линию обороны под разными предлогами, то есть фактически дезертировали".



Дезинформация: Руководители-"коллаборанты" временно оккупированных территорий Луганской области сообщили: "в городе Соледар украинские силовики расстреливают пророссийски настроенных мирных жителей. Такие же факты были зафиксированы в Рубежном и Северодонецке".

Фейк: Российские СМИ со ссылкой на минобороны РФ сообщили, что "в Виннице был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров, где на тот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружения по предоставлению Украине очередной партии самолетов, средств поражения и организации ремонта украинского авиапарка".

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