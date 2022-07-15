Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 июля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 15 июля
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 15 июля россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: В минобороны РФ заявили, что "в Луганской области росгвардейцами были обнаружены документы, подтверждающие, что с апреля по июнь 2022 года многие украинские военные самовольно оставили передовую линию обороны под разными предлогами, то есть фактически дезертировали".
Дезинформация: Руководители-"коллаборанты" временно оккупированных территорий Луганской области сообщили: "в городе Соледар украинские силовики расстреливают пророссийски настроенных мирных жителей. Такие же факты были зафиксированы в Рубежном и Северодонецке".
Фейк: Российские СМИ со ссылкой на минобороны РФ сообщили, что "в Виннице был нанесен удар по гарнизонному дому офицеров, где на тот момент проходило совещание командования украинских ВВС с представителями иностранных поставщиков вооружения по предоставлению Украине очередной партии самолетов, средств поражения и организации ремонта украинского авиапарка".
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