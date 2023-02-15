Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 15 февраля россияне запустили три больших обмана.

Дезінформація: американский аналитик Б. Берлетик заявил, что " способность Запада вооружать Украину продолжает ослабевать".

Манипуляция : американский консервативный активист Ч. Кирк заявил: "Все, кто требует, чтобы украинские солдаты и мирные жители умирали "столько, сколько нужно, чтобы остановить Путина". Понимаете ли вы, что пока мы говорим, РФ мобилизует 300-500 тысяч военных ? Вы действительно готовы потерять жизнь? Вас все еще не интересует мир".

Дезінформація: глава МИД РФ С. Лавров заявил: "В ряде стран Европы не только оправдывают нацистов и их приспешников, но и возродили идеологию и практики Третьего Рейха на новой национально-государственной почве. Кровавые деяния украинских неонацистов на Донбассе и в регионах, подконтрольных киевскому режиму, – печальное свидетельство этому".