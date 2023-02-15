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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 февраля

15 февраля, 2023 среда
21:58
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 15 февраля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 15 февраля россияне запустили три больших обмана.

Дезінформація: американский аналитик Б. Берлетик заявил, что " способность Запада вооружать Украину продолжает ослабевать".

Манипуляция : американский консервативный активист Ч. Кирк заявил: "Все, кто требует, чтобы украинские солдаты и мирные жители умирали "столько, сколько нужно, чтобы остановить Путина". Понимаете ли вы, что пока мы говорим, РФ мобилизует 300-500 тысяч военных ? Вы действительно готовы потерять жизнь? Вас все еще не интересует мир".

Дезінформація: глава МИД РФ С. Лавров заявил: "В ряде стран Европы не только оправдывают нацистов и их приспешников, но и возродили идеологию и практики Третьего Рейха на новой национально-государственной почве. Кровавые деяния украинских неонацистов на Донбассе и в регионах, подконтрольных киевскому режиму, – печальное свидетельство этому".

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