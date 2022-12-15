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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 декабря

15 декабря, 2022 четверг
23:28
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 15 декабря

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 15 декабря россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил, что Россия обязательно достигнет восстановления Донецкой, Луганской, Херсонской областей и Запорожья: "Мы уже прошли этот путь с Крымом и Севастополем, и знаем, что нужно сделать".

Манипуляция: Российские СМИ сообщили, что "в результате погодных условий ситуация в энергетике ухудшается, а для быстрого и качественного ремонта не хватает запчастей… Даже если РФ не будет наносить удары по энергосистеме Украины, то она продолжит самостоятельно выходить из строя, поскольку за годы независимости ее никто не модернизировался".

Дезинформация: Представитель МИД РФ М. Захарова заявила: "Действия киевского режима совершаются с одобрения США, участвующих в наведении артиллерийских и ракетных систем, предоставляют ВСУ спутниковую развединформацию… окрыленные такой поддержкой, украинские политики заявляют о намерении нанести удары по Подмосковье".

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