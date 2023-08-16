Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 августа
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 15 августа
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 15 августа россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Министр обороны РФ С. Шойгу сообщил: "Россия по гуманитарным соображениям не применяет кассетные боеприпасы, но может пересмотреть это решение".
Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил: "Мероприятие пытается еще больше разжечь конфликт в Украине и втянуть в него другие государства".
Манипуляция: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "накачивая Украину вооружением, Запад повышает угрозу столкновения ядерных государств".
- Российские пропагандисты обнародовали новый фейк, что среди военных львовской терробороны якобы распространяется эпидемия лептоспироза.
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