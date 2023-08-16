Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 августа

Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 августа

16 августа, 2023 среда
00:25
Общество

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 15 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 15 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Министр обороны РФ С. Шойгу сообщил: "Россия по гуманитарным соображениям не применяет кассетные боеприпасы, но может пересмотреть это решение".

Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил: "Мероприятие пытается еще больше разжечь конфликт в Украине и втянуть в него другие государства".

Манипуляция: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "накачивая Украину вооружением, Запад повышает угрозу столкновения ядерных государств".

  • Российские пропагандисты обнародовали новый фейк, что среди военных львовской терробороны якобы распространяется эпидемия лептоспироза.
Мир
Украина
Россия
Владимир Путин
російська армія
Война с Россией
фейк
пропаганда
руские фейки
Читайте также:
G20
15 августа, 2023 вторник
Саммит лидеров G20: Индия позвала Путина, Зеленского среди приглашенных нет
Віталій Портников
13 августа, 2023 воскресенье
Сегодня рушится еще один важный миф, с которым стоит попрощаться, - Портников
НАТО, державний прапор України
15 августа, 2023 вторник
Украина отреагировала на слова чиновника НАТО о территориальных уступках РФ. В Альянсе уточнили позицию
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37
    Покупка 37
    Продажа 37.75
  • EUR
    Покупка 40.64
    Продажа 41.67
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
16 августа
00:02
Любое военное соглашение между РФ и КНДР станет нарушением резолюций ООН, - госдеп США
00:01
Обновлено
Лига чемпионов: Результаты ответных матчей 3-го квалификационного раунда
2023, вторник
15 августа
23:31
Мигранты и гибридная угроза: Латвия усилила границу с Беларусью
23:10
Обновлено
В Краснодарском крае разбился военный самолет: погиб пилот, воевавший в Украине
22:46
Верещук предполагает, что война не закончится до "наступной весны"
22:23
Обновлено
Вблизи Санкт-Петербурга произошел пожар на ключевой электроподстанции региона, - СМИ
21:57
Кубок Украины: результаты всех матчей 1/32 финала
21:32
Аналитика
Сергей Згурец
Террористические атаки РФ на мирные украинские города не влияют на линию фронта. Колонка Сергея Згурца
21:23
Медведев заявил, что Украине для вступления в НАТО придется отказаться от Киева
21:16
Эксклюзив
"Им не нужно кого-то искать": генерал-майор Ягун рассказал, как Россия вербует агентов в Украине
21:03
Украина отреагировала на слова чиновника НАТО о территориальных уступках РФ. В Альянсе уточнили позицию
20:58
Северная Македония присоединилась к "гарантиям безопасности" для Украины
20:24
Неймар
Неймар перешел из ПСЖ в "Аль-Хиляль"
20:16
Следователи РФ назвали версию взрыва АЗС в Дагестане, где погибли более 30 человек
20:01
OPINION
Взращенное совком понятие, что "все нам должны". А вы? Кому-то должны?
20:00
Обзор
Победные новости 538-го дня войны: ликвидация "фанатского спецназа" на Бахмутском направлении, успехи в районе Токмака и больше газа для украинцев
19:57
В сети появились первые кадры из последнего фильма Хаяо Миядзаки
19:50
В РФ открыли памятник Сталину: его освящали попы РПЦ, которые поблагодарили диктатора за "многочисленных новомучеников"
19:42
В Одессе более 70% переселенцев планируют вернуться домой после завершения боев, — опрос
19:03
Украина окончательно одобрила соглашение с Литвой о взаимном признании водительских удостоверений
18:49
Обновлено
Армия РФ масштабно атаковала Украину ракетами: попадание в Днепре, Львове, Луцке и Черкасчине, по меньшей мере трое погибших
18:45
ЛГБТ
С какими проблемами чаще всего сталкиваются украинские беженцы ЛГБТКИ+ за границей: исследование
18:31
Обновлено
В Украину поступила партия лекарств, которую направило правительство Израиля по просьбе Киева
18:25
В Киеве и области формируют Совет по вопросам ВПО. Подробности
18:15
Председателю ВЛК Житомирщины и ее сообщникам инкриминировали вымогательство взятки и переправку уклонистов за границу
18:09
Использовали фото главы МОЗ Ляшко: киберполиция разоблачила мошенников, продававших фейковые лекарства
18:07
Обзор
Бьют в сердце противника: характеристики и особенности дальнобойных ракет Taurus. Их могут передать Украине
18:04
OPINION
В воронке войны
18:01
Шойгу назвал новую "приоритетную задачу" войны в Украине
17:58
Мэр оккупированных Олешек Рыщук: жители страдают от боевых действий, каждый день есть погибшие и раненые
17:47
В Черкасской области уволили заместителя главы РДА Дубового, который запрещал медиа критиковать УПЦ МП
17:41
НАТО
У Столтенберга допустили возможность передачи Украиной России территорий в обмен на членство в НАТО
17:23
Зеленский посетил бригады, ведущие наступление на Мелитопольском направлении
17:12
Нафтогаз
Еще три облгаза, принадлежавших Фирташу, перешли в управление Нафтогаза
17:12
Эксклюзив
После сентябрьских выборов: экс-руководитель ГУР Кондратюк спрогнозировал, сколько россиян планирует мобилизовать РФ
17:09
В преддверии сессии Генассамблеи ООН Кулеба обсудил партнерство с главами МИД Руанды, Кении и Малави
16:57
Керамика V тысячелетия до н. э., монеты, стеклянные бомбы: после подрыва РФ Каховской ГЭС археологи нашли на Хортице сотни древностей
16:56
Более 38 часов в море: в Индонезии спасли австралийских серфингистов, считавшихся пропавшими без вести
16:55
Эксклюзив
"Россиянам не светит": эксперт Defense Express объяснил, почему у Купянска РФ терпит стратегическое поражение
16:45
Новости компаний
Женщины в горном деле: как Ferrexpo укрепляет гендерное равенство
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV