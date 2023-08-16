Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 15 августа россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Министр обороны РФ С. Шойгу сообщил: "Россия по гуманитарным соображениям не применяет кассетные боеприпасы, но может пересмотреть это решение".

Дезинформация: Президент РФ В. Путин заявил: "Мероприятие пытается еще больше разжечь конфликт в Украине и втянуть в него другие государства".

Манипуляция: Глава МИД РФ С. Лавров заявил: "накачивая Украину вооружением, Запад повышает угрозу столкновения ядерных государств".