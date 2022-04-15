Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 апреля
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 15 апреля
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
По версии ЦПИ при СНБО Украины, 15 апреля россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Несмотря на то, что защитники Украины не разрушают инфраструктуру, в Минобороны РФ сообщили, что "предотвратили попытку националистов нанести удар по Каховской ГЭС ракетами "Точка-У". Удар по ГЭС мог привести к затоплению ряда населенных пунктов Херсонской области".
Фейк: Спикер войск РФ сообщил, что "в ближайшее время украинские военные планируют нанести удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на вокзале в Лозовой Харьковской области, аналогично ракетному удару в Краматорске". Украинская армия не обстреливает гражданское население!
Фейк: Минобороны РФ утверждает, что "для имитации удара" с оккупированных ВС РФ территории пуск ракет "Точка-У" будет нанесен со стороны н.п. Старомихайловка Донецкой области.
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