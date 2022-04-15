Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 15 апреля

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



По версии ЦПИ при СНБО Украины, 15 апреля россияне запустили три больших обмана.



Фейк: Несмотря на то, что защитники Украины не разрушают инфраструктуру, в Минобороны РФ сообщили, что "предотвратили попытку националистов нанести удар по Каховской ГЭС ракетами "Точка-У". Удар по ГЭС мог привести к затоплению ряда населенных пунктов Херсонской области".



Фейк: Спикер войск РФ сообщил, что "в ближайшее время украинские военные планируют нанести удар комплексом "Точка-У" по скоплению беженцев на вокзале в Лозовой Харьковской области, аналогично ракетному удару в Краматорске". Украинская армия не обстреливает гражданское население!



Фейк: Минобороны РФ утверждает, что "для имитации удара" с оккупированных ВС РФ территории пуск ракет "Точка-У" будет нанесен со стороны н.п. Старомихайловка Донецкой области.





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