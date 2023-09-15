Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 14 сентября россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Министр иностранных дел РФ С. Лавров заявил: "Запад руками киевского режима развязал войну против РФ, создав прямые угрозы нашей безопасности, поощряя уничтожение всего русского на тех территориях, которые россияне осваивали, на которых они веками жили, строя там города. , порты, создавая школы и храмы.

Дезинформация: Коллаборант и бывший депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем TG-канале написал: "Говоришь по-русски, молишься в русской православной церкви – значит, не имеешь права жить в Украине Зеленского. Людей увольняют с работы, сажают в тюрьму, лишают жизни, и подобные преступления являются государственной стратегией Зеленского режима".

Дезинформация: Российский TG-канал "Раньше всех. Ну почти" написал: "в Украине начали раздавать повестки студентам, получающим второе высшее образование".