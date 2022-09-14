Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 сентября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 14 сентября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 14 сентября россияне запустили три больших обмана.
Фейк: Российские СМИ заявили: "ВСУ, отступая, разрушают на левобережье Украины мосты, плотины и электростанции… Разрушая мосты, Украина помогает ВС РФ взять в "котел" группировку ВСУ на левом берегу Днепра".
В подтверждение пропагандисты продемонстрировали видео подрыва моста-эстакады федерального автобана А45 возле города Зиген в Германии.
Манипуляция: Глава Чечни Р. Кадыров заявил: "успокою самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации… Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она тоньше".
Фейк: В минобороны РФ показали кадры "уничтожение баржи с украинскими военными, пытавшимися пересечь Днепр в районе Запорожской АЭС для ее силового захвата", подтверждая информацию видеозаписью обстрела вертолетами Ка-52 опоры старого немецкого моста через Днепр, что по очертаниям похож на баржу.
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