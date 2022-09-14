Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 14 сентября россияне запустили три больших обмана.

Фейк: Российские СМИ заявили: "ВСУ, отступая, разрушают на левобережье Украины мосты, плотины и электростанции… Разрушая мосты, Украина помогает ВС РФ взять в "котел" группировку ВСУ на левом берегу Днепра".

В подтверждение пропагандисты продемонстрировали видео подрыва моста-эстакады федерального автобана А45 возле города Зиген в Германии.

Манипуляция: Глава Чечни Р. Кадыров заявил: "успокою самых скептических комментаторов. В ходе проведения СВО мы нигде и никуда не отступаем. Это все вбросы и западные провокации… Есть такие понятия, как тактика и стратегия. У наших войск она тоньше".

Фейк: В минобороны РФ показали кадры "уничтожение баржи с украинскими военными, пытавшимися пересечь Днепр в районе Запорожской АЭС для ее силового захвата", подтверждая информацию видеозаписью обстрела вертолетами Ка-52 опоры старого немецкого моста через Днепр, что по очертаниям похож на баржу.

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