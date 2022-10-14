Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при РНБО Украины, 14 октября россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: В МИД РФ заявили: "В Декларации о принципах международного права говорится о том, что каждое государство должно воздерживаться от насильственных действий, лишающих народы… их права на самоопределение. В ней же зафиксирована обязанность уважать территориальную целостность государства," поддерживает принцип равноправия народов… и за счет этого имеют правительства, которые представляют… весь народ". Киевский режим таким критериям не отвечает".



Манипуляция: Посол России в США А. Антонов заявил, что "в США все больше забывают советско-американское братство 1941-1945 гг., когда деды погибали от рук фашистов, лилась кровь за будущее без нацизма. Неужели ради победы над РФ американцы станут в один ряд с фашистами из Азова?".

Манипуляция: Вице-премьер России А. Новак заявил, что "организаторы теракта на Северных потоках фактически обнулили энергобезопасность Европы и привели ее к энергетической бедности".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb