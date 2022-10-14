Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 октября
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 14 октября
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 14 октября россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: В МИД РФ заявили: "В Декларации о принципах международного права говорится о том, что каждое государство должно воздерживаться от насильственных действий, лишающих народы… их права на самоопределение. В ней же зафиксирована обязанность уважать территориальную целостность государства," поддерживает принцип равноправия народов… и за счет этого имеют правительства, которые представляют… весь народ". Киевский режим таким критериям не отвечает".
Манипуляция: Посол России в США А. Антонов заявил, что "в США все больше забывают советско-американское братство 1941-1945 гг., когда деды погибали от рук фашистов, лилась кровь за будущее без нацизма. Неужели ради победы над РФ американцы станут в один ряд с фашистами из Азова?".
Манипуляция: Вице-премьер России А. Новак заявил, что "организаторы теракта на Северных потоках фактически обнулили энергобезопасность Европы и привели ее к энергетической бедности".
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