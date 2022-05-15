Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 мая
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 14 мая
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при СНБО Украины, 14 мая россияне запустили три больших обмана.
Дезинформация: Депутат госдумы РФ А.Бородай сообщил, "что сейчас украинцев привлекают в армию обещанием выплаты по $3 тыс, из-за этого поток желающих пока не исчерпывается", однако "их надежды... очень быстро тают, когда доходит до фронта и понимание, что им нужно воевать".
Манипуляция: Пропагандистские СМИ продолжают дискредитационную кампанию против Польши, сообщая, что "антироссийские настроения в Польше растут каждый день. Почти все западные страны стали хуже относиться к россиянам, но в Польше русофобия особенно выражена. Антироссийская политика здесь проявляется на всех уровнях и опасна".
Манипуляция: Президент РФ В.Путин заявил, что "переговорный процесс между российскими и украинскими представителями фактически приостановлен Киевом, не проявляющим интереса к серьезному и конструктивному диалогу".
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