Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 мая

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при СНБО Украины, 14 мая россияне запустили три больших обмана.



Дезинформация: Депутат госдумы РФ А.Бородай сообщил, "что сейчас украинцев привлекают в армию обещанием выплаты по $3 тыс, из-за этого поток желающих пока не исчерпывается", однако "их надежды... очень быстро тают, когда доходит до фронта и понимание, что им нужно воевать".



Манипуляция: Пропагандистские СМИ продолжают дискредитационную кампанию против Польши, сообщая, что "антироссийские настроения в Польше растут каждый день. Почти все западные страны стали хуже относиться к россиянам, но в Польше русофобия особенно выражена. Антироссийская политика здесь проявляется на всех уровнях и опасна".



Манипуляция: Президент РФ В.Путин заявил, что "переговорный процесс между российскими и украинскими представителями фактически приостановлен Киевом, не проявляющим интереса к серьезному и конструктивному диалогу".

.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb