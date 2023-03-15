Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 14 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что отвечая на вопросы одного из сотрудников Улан-Удинского авиационного завода, президент РФ В. Путин заявил: "Россия терпеливо в течение десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после госпереворота 2014 года".

Манипуляция: Во время открытия учредительного съезда Международного движения русофилов глава МИД РФ С.Лавров заявил, что "Россия видит прямой нацизм, охватывающий все больше европейских стран".

Фейк: Так называемый прокурор непризнанного Приднестровья А. Гурецкий заявил, что по указанию СБУ в г. Бендеры готовился теракт против делегации ОБСЕ.

"Был установлен факт подготовки теракта по делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью, в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев".