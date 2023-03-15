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Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 марта

15 мартa, 2023 среда
04:07
война с Россией

Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые российский враг продуцировал 14 марта

Об этом сообщает Еспресо.TV.

По версии ЦПД при СНБО Украины, 14 марта россияне запустили три больших обмана.

Дезинформация: Российские СМИ сообщили, что отвечая на вопросы одного из сотрудников Улан-Удинского авиационного завода, президент РФ В. Путин заявил: "Россия терпеливо в течение десятилетий пыталась наладить отношения с Украиной, но ситуация изменилась после госпереворота 2014 года".

Манипуляция: Во время открытия учредительного съезда Международного движения русофилов глава МИД РФ С.Лавров заявил, что "Россия видит прямой нацизм, охватывающий все больше европейских стран".

Фейк: Так называемый прокурор непризнанного Приднестровья А. Гурецкий заявил, что по указанию СБУ в г. Бендеры готовился теракт против делегации ОБСЕ.

"Был установлен факт подготовки теракта по делегации ОБСЕ 14 февраля рядом с Бендерской крепостью, в тот момент, когда делегация должна была возвращаться в Кишинев".

Общество
Украина
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