Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 июня
Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков, которые враг продуцировал 14 июня
Об этом сообщает Еспресо.TV.
По версии ЦПД при РНБО Украины, 14 июня россияне запустили три больших обмана.
Манипуляция: Российский депутат Е.Федоров пригрозил отозвать признание независимости нескольких стран. Кроме Литвы, Россия может отменить признание Латвии, Эстонии и Украины: "это позволит защититься от внешних угроз и исправит незаконный выход из СССР некоторых стран".
Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" оккупированных территорий Запорожской области В.Рогов заявил: "банковская система [Запорожской области] уже интегрирована в РФ… денежные переводы и банковское обслуживание не отличаются ни от одного региона".
Фейк: В минобороны РФ заявили: "на фоне военных поражений... киевский режим пытается остановить... сдачу в плен своих подразделений заградительными отрядами", при этом в МО сообщили, что "в Новомихайловке [Донецкая область] националисты расстреляли в спину отказавшихся украинских военных" продолжать боевые действия".
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