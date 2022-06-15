Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 14 июня

Об этом сообщает Еспресо.TV.



По версии ЦПД при РНБО Украины, 14 июня россияне запустили три больших обмана.

Манипуляция: Российский депутат Е.Федоров пригрозил отозвать признание независимости нескольких стран. Кроме Литвы, Россия может отменить признание Латвии, Эстонии и Украины: "это позволит защититься от внешних угроз и исправит незаконный выход из СССР некоторых стран".



Дезинформация: Коллаборант-"руководитель" оккупированных территорий Запорожской области В.Рогов заявил: "банковская система [Запорожской области] уже интегрирована в РФ… денежные переводы и банковское обслуживание не отличаются ни от одного региона".

Фейк: В минобороны РФ заявили: "на фоне военных поражений... киевский режим пытается остановить... сдачу в плен своих подразделений заградительными отрядами", при этом в МО сообщили, что "в Новомихайловке [Донецкая область] националисты расстреляли в спину отказавшихся украинских военных" продолжать боевые действия".

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